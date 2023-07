Tribunal Constitucional declara "inválida" última convenção do Chega

O Tribunal Constitucional (TC) considerou procedente um pedido de impugnação e declarou "inválida" a decisão da comissão nacional do partido Chega “na parte em que aprovou o regulamento eleitoral e de funcionamento” da V Convenção do partido e que procedeu à “convocação dos militantes” para essa reunião magna.

No acórdão, a que a CNN Portugal teve acesso, dá assim razão a Fernanda Marques Lopes, militante número 3 do Chega, que impugnou a reunião que se realizou em Santarém, em janeiro, e na qual André Ventura foi reeleito.

Com a invalidação da convocatória, as decisões tomadas por essa convenção ficam consequentemente sem efeito, entre as quais a eleição dos novos órgãos e a reeleição de André Ventura como presidente.

A V Convenção Nacional do Chega foi convocada por decisão do Conselho Nacional do partido, tomada em reunião no dia 10 de dezembro do ano passado. O TC refere que nessa reunião o Conselho Nacional “dispunha de uma composição que violava” os estatutos do Chega em vigor à altura (de 2019), “porquanto do mesmo faziam parte enquanto seus membros eleitos 70 (setenta) conselheiros nacionais […] quando o número daqueles membros estatutariamente previsto era de apenas 30 (trinta) conselheiros nacionais”.

Questionado durante uma conferência de imprensa, o líder do Chega, André Ventura, disse não ter conhecimento da decisão do TC, mas referiu que “provavelmente terá de acontecer outra” convenção.