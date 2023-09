Arrancam hoje as candidaturas para cheque de formação digital até 750 euros

Quer reforçar as suas competências digitais? Estão abertas a partir desta sexta-feira as candidaturas ao cheque de formação digital, que dará até 750 euros aos trabalhadores que façam ações de formação em áreas como cibersegurança, marketing digital e tratamento de dados.

Foi em meados de julho que o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, anunciou que seria lançado o cheque de formação digital, com o objetivo de “apoiar o desenvolvimento de competências e qualificações no domínio digital dos trabalhadores“.