Enganámo-nos: apresentámos uma candidatura ao cheque errado 🥴. Mas descobrimos que é impossível apresentar uma candidatura ao cheque certo de 750€ de formação digital

Admitimos: enganámo-nos na publicação do artigo referente à candidatura ao cheque de 750€ de formação digital. Erro nosso, claro, que nos candidatámos ao cheque errado porque a candidatura que submetemos ao Estado foi para o "Cheque-Formação" (que é outro cheque, explicamos mais adiante). Mas então como é que podemos candidatar-nos ao cheque “Formação Emprego + Digital”? A resposta é simples: não podemos.

Pelo menos até setembro. É que a submissão de candidaturas só começa em setembro.

No vídeo abaixo podemos ver como é tudo um pouco confuso. É que a página oficial do Estado para estes apoios tem ambos os cheques, o "Cheque-Formação" e o cheque "Formação Emprego + Digital". Quando carregamos neste último, que era o que queríamos fazer, aparece uma informação a dizer que "a candidatura é efetuada por submissão eletrónica através do portal iefponline". Carregamos nessa hiperligação, que nos direciona para uma página que não tem qualquer informação sobre o novo cheque de formação digital de 750€, mas sim sobre o outro "Cheque-Formação". E foi a partir daqui que nos enganámos na anterior candidatura porque clicamos no único cheque que aparecia. Não se engane também.

Fonte do Governo esclarece à CNN Portugal que, apesar de os apoios para o novo cheque, que podem chegar até 750 euros, só começarem a ser pagos em setembro, as formações que se iniciem agora já podem ser incluídas.

Para isso as pessoas que desejem receber o apoio devem guardar as faturas das suas formações, que podem ser mais do que uma. Por exemplo, se desejar inscrever-se numa formação numa qualquer entidade, como um instituto superior, deve guardar o pagamento dessa fatura, que depois será apresentada em setembro. Se preencher os requisitos, o Instituto do Emprego e Formação Profissional IEFP vai reembolsar essa formação.

Isso é válido para qualquer preço, mas sempre com o limite de reembolso de 750 euros. Imagine que a formação que faz custa 1.500 euros. Guarda a fatura e o Estado reembolsa metade, nesse caso. Mas também pode acumular. Se quiser realizar duas formações que totalizem 750 euros, o Estado vai pagá-las integralmente também. Sim, continua a ser confuso e pouco prático.

Se por acaso quiser candidatar-se ao "Cheque-Formação", pode fazê-lo aqui. Este apoio destina-se a empregadores e a trabalhadores no ativo ou desempregados e "tem como objetivo principal o incentivo à formação profissional, constituindo-se como um instrumento potenciador da criação e da manutenção do emprego e do reforço da qualificação e empregabilidade", segundo o IEFP.