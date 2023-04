Um chihuahua pode ser mais pequeno do que um comando de televisão? Sim, o Guinness World Records confirma que o cão mais pequeno do mundo tem apenas 9,14 centímetros. O chihuahua Pearl é uma fêmea e nasceu em setembro de 2020 na Flórida, Estados Unidos da América.

O recorde de 9,14 centímetros de altura e 12,7 centímetros de comprimento foi registado no hospital veterinário de Crystal Creek, na Flórida, local onde o animal nasceu. O cão detentor do recorde antes de Pearl era a sua "tia", Miracle Milly, que tinha 9,65 centímetros e morreu em 2020, antes do nascimento da nova recordista.

Este chihuahua nasceu com apenas 28 gramas. Dois anos e meio depois, pesa 553 gramas, deliciando-se com "comida de alta qualidade" como salmão e galinha, segundo o comunicado do Guinness. Vanessa Semler é a dona de Pearl e mais três cães, e era também a de Miracle Milly. "É uma benção tê-la connosco e ter esta oportunidade única de bater o nosso próprio recorde, e partilhar com o mundo esta notícia espetacular", garante.

Pearl doesn't even stand 10 centimetres off the ground https://t.co/8lVcgmMOXs — Guinness World Records (@GWR) April 11, 2023

Pearl foi apresentada pela dona no concurso de talentos italiano "Lo Show Dei Record", numa cadeira em forma de ovo da Páscoa. O chihuana manteve-se calmo durante o programa, apesar de ser "uma diva", que gosta de vestir roupas e "ir às compras", diz a dona Vanessa Semler.

Depois de ter aparecido no programa de televisão, o veterinário de Pearl, Giovanni Vergel, voltou a medir o animal numa linha vertical desde as suas patas até aos ombros para assegurar a exatidão das suas medidas, segundo o Guinness World Records.

Em Portugal, existe um cão recordista do Guinness: Bobi, o cão mais velho do mundo. O cão tem 30 anos e vive com a família Costa em Conqueiros, Leiria.