O Aeroporto Arturo Merino Benitez, em Santiago, capital do Chile, passou por um momento conturbado na madrugada do dia 8 de março, quando um grupo tentou roubar 32,5 milhões de dólares (pouco mais de 30 milhões de euros), que estavam num avião vindo de Miami. A tentativa de assalto resultou em duas mortes: um membro da segurança do aeroporto e um dos assaltantes.

Segundo as autoridades, cerca de dez assaltantes, altamente armados, conseguiram contornar a segurança e chegar à pista onde estava um carro blindado que transportaria “uma carga de valor” de um avião da Latam Airlines, escreve a CNN.

O procurador Eduardo Baeza confirmou a morte de um membro da Direção Geral de Aeronáutica Civil chilena (DGAC) e de um dos criminosos.

Numa conferência de imprensa, no palácio presidencial de La Moneda, o vice-ministro do Interior, Manuel Monsalve, apontou que “houve uma intensa troca de tiros” e que os seguranças conseguiram travar um “assalto altamente organizado, altamente armado e, provavelmente, muito bem planeado”.

O diretor-geral da DGAC, Raul Jorquera, disse que os assaltantes tinham “grande poder de fogo”, mas que nenhum passageiro esteve em risco durante o ataque.

A tentativa de roubo “está a ser investigada”, apontou o procurador Eduardo Baeza.

Nas redes sociais, circulam alguns vídeos do momento do tiroteio entre a segurança e os assaltantes.