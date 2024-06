Procuradora admite falha nas provas do caso Chimarrão. Juiz liberta suspeitos de burla de 40 milhões

Rede desvia milhões do grupo Chimarrão com sequestro informático

Os três detidos pela Polícia Judiciária na operação Assinatura d’Ouro, por acesso ilegítimo, sabotagem e burla informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais num esquema que lesou o grupo Chimarrão em cerca de 40 milhões de euros, foram na manhã desta sexta-feira libertados por falta de provas, apuraram a TVI e a CNN Portugal, pelo juiz Nuno Dias Costa, magistrado que ficou conhecido por ter desfeito a indiciação do Ministério Público na operação Influencer.

Neste caso, em que segundo a PJ “os detidos conseguiram obter total domínio do grupo Chimarrão, controlando todo o sistema informático relacionado com a faturação, fazendo seu aquele que era o património pessoal do fundador e das empresas do grupo”, foi a própria procuradora responsável pelo processo a admitir perante o juiz – depois de ter os três arguidos detidos há 48 horas – que o seu despacho de indiciação tinha omissões que não lhe permitiam prosseguir com os interrogatórios.

A magistrada desistiu assim da promoção de medidas de coação para os suspeitos e viu o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal ordenar a libertação dos mesmos, que serão notificados para se apresentarem mais tarde quando o Ministério Público estiver em condições de fundamentar a prova.

Quando os três suspeitos foram detidos, na quarta-feira, a PJ anunciou em comunicado que os mesmos se aproveitaram “da situação de vulnerabilidade das vítimas, assumindo paulatinamente o controlo das empresas e transferindo para a sua esfera pessoal património avaliado em dezenas de milhões de euros, o que suscitou fortes suspeitas relativamente à licitude de vários negócios jurídicos”.

As buscas levaram à apreensão de imóveis, saldos bancários, participações societárias e viaturas de luxo.