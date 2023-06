Estas empresas de grande sucesso vieram da China. Mas você nunca o saberia

A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, não quer ser chamada de “empresa chinesa”.

Foi fundada em Xangai em 2017, mas teve de deixar a China poucos meses depois devido a uma grande repressão regulamentar no sector. A história da sua origem continua a ser um problema contínuo para a empresa, diz o CEO, Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ.

“A nossa oposição no Ocidente esforça-se por nos apresentar como uma 'empresa chinesa'", escreveu ele num blogue em setembro passado. “Ao fazê-lo, não têm boas intenções”.

A Binance é uma das várias empresas privadas, centradas no consumidor, que se estão a distanciar das suas raízes na segunda maior economia do mundo, ao mesmo tempo que dominam os seus respetivos campos e atingem novos patamares de sucesso internacional.

Nos últimos meses, a PDD - proprietária da superloja online Temu - mudou a sua sede para a Irlanda, a cerca de dez mil quilómetros de distância, enquanto a Shein, o retalhista de moda rápida [“fast fashion”], se mudou para Singapura.

Esta tendência acontece numa altura em que as empresas chinesas no Ocidente são alvo de um escrutínio sem precedentes. Os especialistas afirmam que o tratamento dado a empresas como a TikTok, propriedade da ByteDance, sediada em Pequim, tem servido de alerta para as empresas que decidem como se posicionar no estrangeiro e levou mesmo ao recrutamento de gestores estrangeiros para ajudar a ganhar apoios favoráveis em determinados mercados.

“Ser [vista como] uma empresa chinesa é potencialmente mau para fazer negócios a nível global e acarreta uma série de riscos”, disse Scott Kennedy, conselheiro sénior e presidente do conselho de administração em negócios e economia chineses no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

“Isso pode afetar a sua imagem, pode afetar a forma como os reguladores de todo o mundo literalmente o tratam e o seu acesso ao crédito, aos mercados, aos parceiros e, em alguns casos, à terra, às matérias-primas."

De onde é que realmente é?

Temu, a loja online que tem crescido rapidamente nos Estados Unidos e na Europa, apresenta-se como uma empresa americana propriedade de uma multinacional. A empresa tem sede em Boston e a sua empresa-mãe, a PDD, indica a sua sede em Dublin. Mas nem sempre foi esse o caso.

Até ao início deste ano, a PDD estava sediada em Xangai e era conhecida como Pinduoduo, também nome da sua plataforma de comércio eletrónico extremamente popular na China. Mas, nos últimos meses, a empresa mudou de nome e mudou-se para a capital irlandesa, sem dar qualquer explicação.

A Shein, por sua vez, há muito que minimiza a visibilidade das suas origens.

Em 2021, quando o gigante de moda rápida online ganhou popularidade nos Estados Unidos, o seu sítio na Web não mencionava a sua história, incluindo o facto de ter sido lançado na China. Também não dizia onde estava sediada, afirmando apenas que era uma empresa “internacional”.

Outra página da empresa Shein, que entretanto foi arquivada, listava perguntas frequentes, incluindo uma sobre a sua sede. A resposta da empresa descrevia “os principais centros de operações em Singapura, na China, nos EUA e noutros grandes mercados globais”, sem identificar diretamente o seu principal centro.

Agora, o seu sítio Web indica claramente Singapura como a sua sede, juntamente com “centros de operações chave nos EUA e noutros mercados globais importantes”, sem mencionar a China.

Quanto à Binance, há dúvidas sobre se a falta de uma sede global física é uma estratégia deliberada para evitar regulamentação. Além disso, o Financial Times noticiou em março que a empresa havia ocultado seus vínculos com a China durante anos, incluindo o uso de um escritório lá até pelo menos o final de 2019.

Num comunicado esta semana, a Binance disse à CNN que a empresa “não opera na China, nem temos qualquer tecnologia, incluindo servidores ou dados, baseada na China”.

“Embora tivéssemos um call center de atendimento ao cliente baseado na China para atender falantes globais de mandarim, os funcionários que desejavam permanecer na empresa receberam assistência para realocação a partir de 2021”, disse um porta-voz.

A PDD, a Shein e a TikTok não responderam aos pedidos de comentários sobre esta notícia.

Estratégia compreensível

É fácil perceber porque é que as empresas estão a adotar esta abordagem.

“Quando se fala de entidades empresariais que são vistas como estando, de uma forma ou de outra, ligadas à China, começa-se a abrir esta ‘lata de vermes’”, disse Ben Cavender, diretor-geral da consultora estratégica China Market Research Group, com sede em Xangai.

“O governo norte-americano considera que estas empresas são um risco potencial”, devido à inferência de que poderão partilhar dados com o governo chinês ou agir de forma nefasta, acrescentou.

Há alguns anos, a Huawei foi o principal alvo da reação política. Atualmente, os consultores apontam para o TikTok e para a ferocidade com que tem sido questionado pelos legisladores norte-americanos sobre a sua propriedade chinesa e os potenciais riscos para a segurança dos dados.

O raciocínio é que, uma vez que o governo chinês goza de uma influência significativa sobre as empresas sob a sua jurisdição, a ByteDance e, indirectamente, o TikTok, poderão ser forçados a cooperar numa vasta gama de atividades de segurança, incluindo possivelmente a transferência de dados sobre os seus utilizadores. A mesma preocupação poderá, em teoria, aplicar-se a qualquer empresa chinesa.

“Penso que o facto de minimizarem a visibilidade das suas raízes lhes permite navegar por estas tensões e construir relações com os clientes e os reguladores dos EUA”, afirmou Garrett Sheridan, CEO da empresa de consultoria empresarial Lotis Blue Consulting.

“Neste contexto, se for um empresário chinês e o seu objetivo for maximizar o seu acesso aos consumidores... é inteligente tentar tornar a sua empresa mais multinacional, mais internacional e menos centrada na China".

Os riscos para as empresas estão a aumentar à medida que os decisores políticos examinam cada vez mais se uma empresa é chinesa ou tem proprietários chineses. Na China continental, várias empresas enfrentaram pressões regulamentares devido a uma repressão que dura há vários anos e que parece estar agora a abrandar.

Como as tensões geopolíticas entre os EUA e a China continuam elevadas, o governo americano impôs restrições à venda de tecnologia avançada, nomeadamente semicondutores, a empresas ligadas à China.

Suspeita acrescida

Os aliados dos Estados Unidos na Europa tomaram medidas semelhantes, bloqueando recentemente dois negócios de chips devido às suas ligações com a China.

Existe o risco de serem estigmatizados “mesmo quando têm uma ligação muito remota com a China”, afirmou Guoli Chen, professor de estratégia na escola de negócios INSEAD.

Chen observou que, em 2020, a Índia proibiu mais de 200 aplicações maioritariamente chinesas. A medida foi condenada pelo governo chinês, que considerou os motivos da Índia para proteger a segurança nacional como “uma desculpa” para atingir empresas com laços chineses.

Zhao, da Binance, também insinuou que poderá haver preconceito em cima da mesa. No seu blogue, Zhao rejeitou as descrições dos meios de comunicação social de que ele é um “CEO chinês-canadiano”, afirmando "Sou um cidadão canadiano, ponto final".

“A inferência é que, por termos empregados de etnia chinesa, e talvez por eu ser de etnia chinesa, estamos secretamente no bolso do governo chinês", escreveu Zhao. “Obviamente, isto não é verdade”.

Existe um risco potencial de “racismo ou xenofobia geral” que pode toldar algumas perceções de empresas lideradas por chineses, disse Cavender.

Em 2020, a antiga presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, chamou numa entrevista televisiva erradamente à Zoom (ZM) uma “entidade chinesa”, levando os críticos a salientar que se tratava de uma empresa americana.

Nesse ano, o CEO Eric Yuan disse à CNN que, se as tensões entre os EUA e a China aumentassem, a Zoom poderia ter de repensar as suas relações com a China, onde tinha um centro de investigação. “Se as coisas piorarem, temos um plano”, disse ele.

CEOs não chineses

Os consumidores, no entanto, parecem estar a ignorar a questão. No mês passado, quatro das cinco aplicações mais populares nos EUA foram desenvolvidas por empresas ligadas à China, de acordo com a Apptopia.

Mas para as próprias empresas, a perceção é importante, especialmente quanto à pessoa que está à frente da empresa.

Em 2020, a TikTok contratou o chefe de “streaming” da Disney, Kevin Mayer, para se tornar seu CEO [presidente executivo], no que foi amplamente visto como uma tentativa de se aproximar de Washington, recrutando um executivo americano de uma empresa americana icónica.

Mayer não durou muito tempo, demitindo-se menos de quatro meses depois, quando o antigo Presidente Donald Trump ameaçou proibir a aplicação.

Um ano depois, o TikTok escolheu Shou Chew para o cargo, o que levou a especulações de que uma das razões pelas quais ele foi escolhido foi “precisamente porque ele não era chinês”, observou Kennedy, do CSIS. Chew é um cidadão etnicamente chinês de Singapura.

De acordo com Cavender, cada vez mais empresas chinesas procuram contratar executivos estrangeiros, em parte “porque se apercebem de que precisam de ter essa diversidade ao nível da gestão do ponto de vista da imagem”.

Essa é uma das suas “maiores exigências neste momento”, afirmou.