(aviso: este artigo contém uma imagem... esquisita?) "Biquínis faciais": que moda é esta?

Surgiu uma nova moda em Pequim, na China: trata-se dos chamados “biquínis faciais”, utilizados como resposta às elevadas temperaturas que se verificam na região- o calor está a quebrar recordes.

De acordo com a Reuters, na China as temperaturas estão a ultrapassar os 35º graus celsius e as temperaturas do solo a chegar até aos 80ºC nalgumas partes do país, o que tem levado a população e os turistas a levaram para a rua ventoinhas portáteis e a cobrirem-se para não ficarem queimados. Alguns chapéus têm até mesmo ventoinhas portáteis incorporadas.

Uma das formas encontradas para se evitar o bronzeado na China, uma nação onde a pele clara é extremamente valorizada e que faz parte dos standards de beleza, é a utilização de “biquínis faciais” - máscaras faciais completas com orifícios para os olhos e o nariz do utilizador -, bem como mangas separadas para cobrir os braços, chapéus de abas largas ou até mesmo casacos leves feitos de materiais resistentes aos raios UV, reporta a BBC.

Produtos de proteção solar são muito populares nos países da Ásia Oriental, como na China e na Coreia do Sul, sendo que muitas mulheres nessas regiões privilegiam a pele clara.

"A principal preocupação que tenho são as potenciais doenças de pele ou o desenvolvimento de manchas solares", diz Li Xuyan, uma estudante de 17 anos que visitava uma zona turística em Pequim com a mãe, ambas usando máscaras que cobriam a maior parte do rosto, avança a Reuters.