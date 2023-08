Expansão dos BRICS é uma grande vitória para a China. Mas poderá realmente funcionar como contrapeso ao Ocidente?

Mais de 60 líderes aguardados na cimeira dos BRICS na África do Sul. Putin participa por videochamada por causa do mandado de prisão do TPI

Quando os líderes dos países BRICS se reuniram para tirar fotografias de grupo no final da sua cimeira em Joanesburgo, na semana passada, foi possível vislumbrar os contornos da nova ordem mundial que Pequim está a tentar moldar.

Na frente e ao centro estava Xi Jinping, o poderoso líder da China, rodeado por um palco de líderes de mercados emergentes e países em desenvolvimento de África, Ásia e América Latina.

Foi a maior cimeira que os BRICS alguma vez realizaram, com a presença de mais de 60 países, juntamente com os países membros Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A acompanhar os actuais líderes dos BRICS estiveram os homólogos da Argentina, da Etiópia, do Irão, da Arábia Saudita, do Egipto e dos Emirados Árabes Unidos - que acabaram de ser convidados a juntar-se ao clube.

Este acontecimento representa uma grande vitória para Xi, que há muito tempo defende a expansão do bloco e da sua influência, apesar das reservas de outros membros, como a Índia e o Brasil.

A expansão, a primeira desde que a África do Sul foi adicionada em 2010, deverá mais do que duplicar o número de membros do grupo e alargar significativamente o seu alcance global, especialmente no Médio Oriente.

"Isto faz da China o claro vencedor", afirmou Steve Tsang, diretor do SOAS China Institute da Universidade de Londres. "Conseguir seis novos membros é um passo significativo na sua direção preferida".

Para Pequim, tal como para Moscovo, a expansão faz parte do seu esforço para transformar o grupo económico informal num contrapeso geopolítico ao Ocidente - e a instituições ocidentais como o G7.

Esta missão tornou-se ainda mais urgente no último ano, dada a escalada da rivalidade entre a China e os Estados Unidos, bem como as ramificações da guerra na Ucrânia, que levou Pequim a afastar-se ainda mais do Ocidente devido ao seu apoio a Moscovo.

Como mostra a expansão dos BRICS e a longa lista de espera para aderir, a proposta de Xi de uma ordem mundial alternativa está a encontrar ouvidos receptivos no Sul Global, onde muitos países se sentem marginalizados num sistema internacional que consideram dominado pelos EUA e pelos seus aliados ricos.

Fazendo eco da sua exigência de uma maior participação nos assuntos globais, a declaração dos líderes dos BRICS apelou repetidamente a uma "maior representação dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento" nas instituições internacionais - desde as Nações Unidas e o seu Conselho de Segurança até ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial.

Xi, que apimentou os seus discursos na cimeira com críticas à "hegemonia" dos EUA, saudou a expansão como "histórica" e "um novo ponto de partida para a cooperação dos BRICS".

Happymon Jacob, professor de estudos internacionais na Universidade Jawaharlal Nehru de Nova Deli, afirmou que a expansão destaca uma mudança nas linhas de falha geopolíticas globais.

"Ser um líder de fóruns não ocidentais e do Sul Global, que em geral está insatisfeito com as instituições lideradas pelos EUA, ajudará invariavelmente a China a tornar-se um contrapeso aos EUA e à ordem mundial liderada pelos EUA", afirmou.

Os novos membros

Mas um número mais alargado de membros também levanta questões sobre a coesão e a coerência dos BRICS, cujos membros actuais já diferem muito em termos de sistemas políticos, proezas económicas e objectivos diplomáticos.

"Estou cético em relação à eficácia da organização após a expansão e se, no final, a expansão é mais simbólica do que substantiva", disse Yun Sun, diretor do programa para a China no Centro Stimson em Washington.

"Quanto maior for o número de membros, maior será o número de interesses que a organização terá de conciliar e acomodar".

Isso é particularmente verdadeiro para uma organização baseada em consenso como os BRICS, onde as decisões só são tomadas se todos os membros concordarem.

Os novos membros são um grupo algo díspar. Dois deles são economias em dificuldades. A Argentina, um incumpridor em série que há muito se debate com a inflação e crises cambiais, é o maior devedor do FMI. O Egipto, que enfrenta a sua própria crise económica, é o segundo maior devedor do FMI.

A Etiópia, o segundo país mais populoso de África e outrora uma das economias de crescimento mais rápido do continente, está a sofrer a devastação de uma guerra civil de dois anos na região de Tigray, que terminou em dezembro, no meio de provas de violações generalizadas dos direitos humanos.

O bloco alargado incluirá também três dos maiores exportadores de petróleo do mundo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irão.

Os dois primeiros são tradicionalmente aliados próximos dos Estados Unidos, mas recentemente estreitaram os seus laços com a China, que tem vindo a aumentar a sua presença na região devido ao vazio de poder deixado pelos EUA.

O Irão e a Arábia Saudita são arqui-rivais, embora no início deste ano tenham restabelecido os laços diplomáticos através de um acordo mediado pela China.

Esta situação contrasta fortemente com um bloco mais unificado, como o G7, que é composto por democracias com as mesmas ideias e com grandes economias industrializadas.

Helena Legarda, analista principal do Instituto Mercator para Estudos sobre a China, um grupo de reflexão em Berlim, disse que não é claro até que ponto a expansão dos BRICS irá aumentar o valor e a influência do grupo.

"Sem uma ideologia partilhada e um objetivo global claro, é provável que a adição de seis novos membros possa, pelo contrário, tornar os BRICS num grupo mais dividido."

O líder chinês Xi Jinping, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi na Cimeira dos BRICS em Joanesburgo, África do Sul, a 24 de agosto. BRICS/Agência Anadolu/Getty Images

Divisões internas

Um dos principais pontos de divisão é a agenda anti-americana promovida pela China e pela Rússia, que foi reforçada com a inclusão do Irão.

A Índia e o Brasil expressaram preocupação com a possibilidade de o bloco se tornar demasiado anti-ocidental e dominado por Pequim, e alguns dos novos membros podem ser igualmente cépticos, de acordo com Legarda.

"Apesar dos claros objectivos geopolíticos que a China tem para o grupo, muitas outras economias em desenvolvimento e emergentes não vêem o BRICS como um organismo exclusivamente geopolítico. São também motivadas por oportunidades económicas e pela possibilidade de garantir um acesso privilegiado ao mercado chinês e a outros mercados", afirmou.

Mas a China debate-se com os seus próprios problemas económicos internos - desde uma crise imobiliária em espiral e uma dívida crescente da administração local até ao desemprego recorde dos jovens e ao envelhecimento da população. Muitos economistas acreditam que a segunda maior economia do mundo está a entrar numa era de crescimento muito mais lento, o que pode ter um impacto profundo na economia global.

A expansão dos BRICS também é suscetível de alimentar a concorrência - e potenciais fricções - entre a China e a Índia, cujos laços já foram afectados por um conflito fronteiriço latente.

"A competição sino-indiana pela liderança do Sul Global está agora a intensificar-se, com a China a ter uma clara vantagem", disse Jacob em Nova Deli.

"Embora a Índia tenha boas relações com todos os novos membros dos BRICS, os bolsos fundos da China e a sua capacidade de preencher o vazio pós-americano, especialmente no Médio Oriente, significam que a China poderá influenciar a instituição muito mais do que a Índia", acrescentou.

A rivalidade e as tensões entre a China e a Índia, bem como entre o Irão e a Arábia Saudita, significam que é pouco provável que as questões sobre as quais podem chegar a acordo e atuar em conjunto sejam significativas em número e natureza, afirmou Sun, do Centro Stimson.

"A expansão cria certamente uma imagem de uma coligação crescente face ao Ocidente, mas ter mais países numa organização não equivale a uma maior eficácia".