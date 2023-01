A população da China diminuiu em 2022 pela primeira vez em mais de 60 anos. Trata-se de um novo marco no aprofundamento da crise demográfica do país, que tem implicações significativas na sua economia, que está em abrandamento.

A população caiu em 2022 para 1,411 mil milhões de pessoas, menos cerca de 850 mil pessoas do que no ano anterior, anunciou o Gabinete Nacional de Estatística da China (NBS) numa conferência de imprensa esta terça-feira sobre os dados anuais.

Vários analistas afirmaram que este é o primeiro declínio desde 1961, durante a grande fome desencadeada pelo “grande salto em frente” do antigo líder Mao Tse Tung.

“A população irá provavelmente diminuir a partir daqui nos próximos anos. Isto é muito importante, e tem implicações no crescimento potencial e na procura interna”, afirma Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

A taxa de natalidade também caiu para um mínimo recorde de 6,77 nascimentos por 1.000, contra 7,52 um ano antes - e o nível mais baixo desde a fundação da China comunista em 1949. Nasceram cerca de 9,56 milhões de bebés no ano passado na China, em comparação com 10,62 milhões em 2021 - apesar de um impulso do governo para encorajar mais casais casados a terem filhos.

Os novos dados foram revelados a par do anúncio de um dos piores desempenhos económicos anuais da China em quase meio século, com a economia a expandir-se apenas 3% no ano passado - muito abaixo do objetivo do governo -, o que realça os grandes desafios económicos que o país enfrenta à medida que a sua força de trabalho diminui e o número de reformados cresce.

Segue-se também uma previsão da ONU no ano passado de que a Índia ultrapassará a China e tornar-se-á o país mais populoso do mundo em 2023.

Solução política?

A crise demográfica da China, que se espera que venha a ter um impacto crescente no crescimento económico nos próximos anos, tem sido uma preocupação fundamental para os decisores políticos.

Pequim acabou com a sua política de “uma só criança”, que durou décadas e foi altamente controversa em 2015, depois de se ter apercebido que a restrição tinha contribuído para um rápido envelhecimento da população e para a diminuição da força de trabalho, o que poderia perturbar gravemente a estabilidade económica e social do país.

Para travar a queda da taxa de natalidade, o governo chinês anunciou em 2015 que iria permitir que os casais casados tivessem dois filhos. Mas após um breve aumento em 2016, a taxa de natalidade nacional continuou a diminuir.

Os decisores políticos flexibilizaram ainda mais os limites aos nascimentos em 2021, permitindo três crianças, e intensificaram os esforços para encorajar famílias maiores, incluindo através de um plano lançado no ano passado para reforçar a licença de maternidade e oferecer deduções fiscais e outras regalias às famílias. Mas esses esforços têm ainda de produzir resultados entre a mudança das normas de género, do elevado custo de vida e educação, e da incerteza económica.

Muitos jovens estão a optar por casar mais tarde ou a decidir nem sequer ter filhos, depois de décadas de nascimentos únicos terem conduzido ao fenómeno social amplamente discutido das famílias com um filho adulto como único responsável por dois pais – assim pressionando a geração pós-1980.

Os anos pandémicos somaram-se a esse stress, uma vez que a Covid-19 e a resposta rigorosa do Partido Comunista ao surto atingiram a economia e geraram uma profunda frustração política, com alguns jovens a juntarem-se em torno da frase “Somos a última geração”, após o confinamento de dois meses que puniu Xangai.

A abordagem dos desafios demográficos continua a ser uma prioridade política, com o líder chinês, Xi Jinping, a comprometer-se a “melhorar a estratégia de desenvolvimento populacional” e a aliviar a pressão económica sobre as famílias, num discurso chave no início do Congresso quinquenal do Partido Chinês, em outubro.

“[Vamos] estabelecer um sistema político para aumentar as taxas de natalidade e reduzir os custos da gravidez e do parto, da criação de filhos e da escolarização”, disse Xi. E acrescentou: “Vamos prosseguir uma estratégia nacional proactiva em resposta ao envelhecimento da população, desenvolver programas e serviços de assistência aos idosos, e fornecer melhores serviços aos idosos que vivem sozinhos”.

Abrandamento económico

Os idosos da China constituem um quinto dos seus 1,4 mil milhões de pessoas, com o número dessas pessoas com 60 ou mais anos a aumentar para 280 milhões - ou 19,8% da população - no ano passado, detalharam as autoridades na terça-feira. Trata-se de um aumento de cerca de 13 milhões de pessoas com 60 anos ou mais desde 2021.

O envelhecimento da população da China segue uma trajetória semelhante nas economias desenvolvidas da Ásia.

O Japão e a Coreia do Sul também viram as suas taxas de natalidade cair e as populações envelhecerem e começarem a encolher, a par do seu desenvolvimento económico, colocando desafios aos governos no apoio a uma grande população idosa, ao mesmo tempo que lidam com uma mão-de-obra em declínio.

A população da China em idade ativa atingiu um pico em 2014 e prevê-se que diminua para menos de um terço desse pico até 2100, enquanto o número de pessoas com 65 anos ou mais deverá continuar a aumentar, ultrapassando a população em idade ativa da China em perto de 2080, de acordo com a análise publicada pelo Fórum Económico Mundial no ano passado.

Os últimos dados nacionais mostram que o número de adultos em idade ativa continuou a diminuir - no final de 2022, representando 62% da população, menos 0,5% do que no ano anterior, com os analistas a apontarem para desafios difíceis no futuro.

“A economia chinesa está a entrar numa fase crítica de transição, já não podendo contar com uma mão-de-obra abundante e competitiva em termos de custos para impulsionar a industrialização e o crescimento”, analisa Frederic Neumann, economista principal do HSBC na Ásia.

“À medida que a oferta de trabalhadores começa a diminuir, o crescimento da produtividade terá de retomar para sustentar o ritmo de expansão da economia”.

Neumann acrescenta que, embora o crescimento económico da China ainda venha provavelmente a exceder o dos mercados desenvolvidos nos próximos anos, provavelmente abrandará, "pois os aumentos de produtividade são incapazes de compensar totalmente o peso de uma força de trabalho em contração".