Um balão-espião, divergências sobre Taiwan e muita tensão depois, Blinken já está na China

O secretário de Estado dos EUA Antony Blinken iniciou este domingo as negociações em Pequim com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Qin Gang. A visita é de dois dias e tem sido classificada como de alto risco.

Segundo a CNN Internacional, funcionários de ambos os governos apresentam baixas expectativas para a visita. Do lado norte-americano, por exemplo, a viagem é vista como um esforço para retomar os canais normais de comunicação com a China, a fim de evitar conflitos entre duas das grandes potências mundiais. Aliás, o próprio Blinken já afirmou que o objetivo é delinear a comunicação direta entre militares de Washington e Pequim.

A viagem de Blinken foi planeada após uma reunião entre o presidente Joe Biden e seu homólogo chinês Xi Jinping em Bali em novembro, quando os líderes concordaram com a necessidade de criar uma 'base' na relação entre as duas nações. No entanto, conta o Financial Times, esse mesmo plano caiu por terra logo em fevereiro, quando Blinken cancelou uma visita à China por causa do balão-espião, que fez escalar a tensão entre os dois países.

A visita de Blinken - que é a primeira de um diplomata norte-americano em território chinês em cinco anos - tem como objetivo retomar as relações entre os Estados Unidos e a China, que se têm vindo a deteriorar, não apenas devido ao caso do balão-espião, mas também de Taiwan, que a China tem como território seu e onde realizou exercícios militares, e que será um dos temas de conversa entre os dois governantes, como conta a BBC.