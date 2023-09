China diz a parceiros asiáticos que grandes potências devem evitar uma nova Guerra Fria

O primeiro-ministro chinês disse esta quarta-feira a parceiros asiáticos que as grandes potências devem opor-se a confrontos e evitar “uma nova Guerra Fria”, e defendeu o fortalecimento de laços regionais mais amplos.

“Divergências e disputas podem surgir entre países devido a perceções erradas, interesses divergentes ou interferências externas”, afirmou Li Qiang no arranque de uma reunião dos líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), China, Japão e Coreia do Sul.