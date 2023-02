É conhecida como o “Havai da China”, uma ilha tropical paradisíaca onde a classe média chinesa desfruta de praias de areia, resorts de cinco estrelas e compras de luxo isentas de impostos.

É também o maior porto de comércio livre da China e anfitrião do Fórum do Boao, um encontro anual de líderes políticos e empresariais apelidado de “Davos da Ásia”.

Mas Hainan, a província mais a sul da China, é também uma ilha estrategicamente importante. E, tal como o Havai, é também a casa de bases militares chave.

Hainan. Foto oficial do Turismo da China

À medida que autoridades americanas vão revelando mais informações sobre o balão chinês abatido a 4 de Fevereiro, depois de flutuar sobre o espaço aéreo dos EUA, Hainan, apesar de estar a milhares de milhas de distância da América, ganhou visibilidade.

A China rejeitou as alegações dos EUA de que o balão era um dispositivo de vigilância, insistindo, em vez disso, que se tratava de um dirigível de investigação civil que se desviou da rota.

Mas, de acordo com notícias anteriores da CNN, os funcionários dos serviços secretos norte-americanos acreditam que o balão chinês faz parte de um extenso programa de vigilância que é parcialmente gerido pelos militares chineses a partir de Hainan.

Fontes das autoridades norte-americanas disseram ao New York Times que tinham estado a seguir o balão desde que este saiu de Hainan no final de Janeiro. E antes disso, a CNN já tinha noticiado que os EUA começaram a seguir o balão muito antes de este entrar no espaço aéreo do Alasca.

As autoridades americanas não forneceram a localização detalhada do alegado local de lançamento do balão em Hainan, e não se sabe se o balão foi lançado a partir de uma instalação militar.

Mas a ilha, localizada no extremo norte do Mar do Sul da China, tem uma grande importância estratégica aos olhos dos militares chineses.

Para lá do que veem os turistas e viajantes de negócios, o extremo sul de Hainan alberga uma importante base da Marinha do Exército de Libertação do Povo (PLA), onde se situa parte da sua frota do Mar do Sul.

A base não só permite à Marinha do PLA aceder às águas contestadas no Mar do Sul da China, mas também à crucial faixa marítima que liga a região da Ásia-Pacífico à Índia e ao Médio Oriente.

Foi aliás a este grande complexo naval que foi encomendado em 2019 o Shandong, o segundo porta-aviões da China e o primeiro a ser construído a nível interno.

O complexo alberga também mísseis balísticos de propulsão nuclear e submarinos de ataque da cada vez maior frota subaquática da China.

A Base Naval de Yulin fez manchetes em 2020 quando satélites comerciais capturaram um submarino da Marinha do PLA a entrar num túnel que conduzia a instalações de atracagem subterrâneas na ilha.

Hainan também tem bases para aviões e helicópteros do PLA.

Além disso, unidades da milícia marítima, uma força-sombra de supostos barcos de pesca cuja existência a China nega, operam a partir de Hainan, dizem os peritos ocidentais.

Em finais de 2021, um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirmou que a China estava a construir novas instalações de guerra eletrónica, comunicações e recolha de informações em Hainan.

Recentemente, em setembro de 2022, imagens de satélite mostraram que a China estava a expandir a sua base submarina em Hainan, acrescentando dois novos molhes aos quatro molhes existentes na Base Naval de Yulin.

Com 10 milhões de habitantes, Hainan tem cerca de 20 vezes o tamanho de O'ahu, a ilha mais populosa do Havai e lar de Pearl Harbor (nos EUA).

A economia de Hainan está entre as mais pequenas de todas as regiões e províncias chinesas, com o seu Produto Interno Bruto apenas acima do da distante Ningxia, Qinghai e Tibete. A agricultura é o sector que mais contribui para a sua economia.

Em 2020, a China lançou o seu projeto para transformar toda a ilha de Hainan no maior porto de comércio livre do mundo até 2035, uma política destinada a reduzir a dependência de Hainan dos sectores tradicionais e a tornar-se um novo motor do comércio e do investimento na China.

Hainan é também o local de lançamento espacial de Wenchang, localizado no extremo nordeste da ilha. Selecionado pela sua baixa latitude, Wenchang permite suportar a pesada carga que é necessária para o lançamento da nova estação espacial da China, a Tiangong. É capaz de lançar o Long March 5, o foguetão chinês mais poderoso até à data.

Foto no topo: Imagens de satélite da Base Naval de Yulin da Marinha do Exército de Libertação do Povo ao longo da costa sul da ilha de Hainan. DigitalGlobe/ScapeWare3d/Maxar/Getty Images/File