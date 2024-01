Explosão em mina faz pelo menos oito mortos na China

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 15 estão desaparecidas depois de um acidente numa minão de carvão na província chinesa de Henan.

A informação está a ser avançada pela agência chinesa Xinhua, sendo que o acidente ocorreu na cidade de Pingdingshan.

A investigação preliminar aponta que o acidente foi causado por uma explosão de carvão e gás. Está em curso uma operação de resgate, sendo que as autoridades já conseguiram contactar outros 22 de um total de 45 mineiros que estavam no local.

"Um total de 425 pessoas que estavam a trabalhar no subsolo estavam no local quando o acidente ocorreu, e 380 já foram retiradas da mina", referiram as autoridades.