Cinco pessoas morrem em incêndio numa loja no centro da China

Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida, este domingo, num incêndio numa loja na província de Hunan, no centro da China, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O incêndio, ocorrido num estabelecimento comercial do condado de Qidong, teve início pouco depois da meia-noite (17:00 de sábado em Lisboa), de acordo com o gabinete local de Gestão de Emergências, citado pela Xinhua.

As autoridades abriram uma investigação para determinar as causas deste incêndio. O ferido foi transferido para um centro hospitalar, onde se encontra em estado estável e fora de perigo.

A ocorrência vem somar-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em diferentes regiões do país, o que reacendeu a preocupação com as condições de segurança em edifícios residenciais e comerciais na China.

Em fevereiro, cinco pessoas morreram num incêndio num lar de idosos na província de Heilongjiang (nordeste), e outras doze morreram em dezembro do ano passado num incêndio num edifício residencial na cidade de Guangzhou, capital da província de Guangdong (sul), vizinha de Macau.