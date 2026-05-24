Cinco pessoas morrem em incêndio numa loja no centro da China - TVI

Cinco pessoas morrem em incêndio numa loja no centro da China

  • Agência Lusa
  • MM
  • Há 1h e 30min
Bandeira da China

Ocorrência vem somar-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em diferentes regiões do país

Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida, este domingo, num incêndio numa loja na província de Hunan, no centro da China, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O incêndio, ocorrido num estabelecimento comercial do condado de Qidong, teve início pouco depois da meia-noite (17:00 de sábado em Lisboa), de acordo com o gabinete local de Gestão de Emergências, citado pela Xinhua.

As autoridades abriram uma investigação para determinar as causas deste incêndio. O ferido foi transferido para um centro hospitalar, onde se encontra em estado estável e fora de perigo.

A ocorrência vem somar-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em diferentes regiões do país, o que reacendeu a preocupação com as condições de segurança em edifícios residenciais e comerciais na China.

Em fevereiro, cinco pessoas morreram num incêndio num lar de idosos na província de Heilongjiang (nordeste), e outras doze morreram em dezembro do ano passado num incêndio num edifício residencial na cidade de Guangzhou, capital da província de Guangdong (sul), vizinha de Macau.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

Ontem às 21:01
1
05:16

"Fim do mundo" e teorias da conspiração: vídeos revelam discurso apocalíptico do padrasto que abandonou crianças em Alcácer do Sal

Ontem às 20:02
2

Avião vai libertar compostos químicos na atmosfera para fazer chover em Portugal

23 fev 2005, 11:52
3
02:11

"Abanou tudo": Tempestade em Viseu danificou postes, carros e algumas casas

Ontem às 19:45
4
02:31

Novos cabos de alta tensão limitam capacidade de resposta de aviões a incêndios

Ontem às 21:51
5
02:46

Investigação da TVI dá nova oportunidade de vida a 70 cães: Justiça ordena retirada após denúncias de maus‑tratos

Ontem às 21:35
6

Seis distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Há 3h e 0min
7
01:22

Temporal intenso provoca queda de árvores e danos em viaturas em Viseu

Ontem às 13:37
8
04:43

Mexer o corpo e ganhar saúde: NOVA Medical School abre portas aos mais novos no verão

Há 3h e 4min
9

As razões invocadas pelo juiz para decretar prisão preventiva para casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal

Ontem às 14:16
10

Arguido francês em prisão preventiva em Setúbal transferido para Lisboa

Ontem às 22:56
11

PJ detém estudante de 22 anos suspeito de "sextortion". Lucrou um milhão de euros

21 mai, 17:03
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

Ontem às 21:01

As razões invocadas pelo juiz para decretar prisão preventiva para casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal

Ontem às 14:16

Ganharam 21 milhões de euros a legalizar milhares de imigrantes. Funcionária consular entre os 31 arguidos

22 mai, 19:50

Cientistas descobrem ponto fraco de uma das 15 bactérias mais perigosas para os humanos

Ontem às 10:22
02:10

Impasse com o Irão leva EUA a reconsiderar opção militar

Ontem às 13:50
02:28

PSD quer que uso de capacete passe a ser obrigatório após aumento de mortes em trotinetas

Ontem às 13:49
01:22

Temporal intenso provoca queda de árvores e danos em viaturas em Viseu

Ontem às 13:37
01:11

Encher um depósito encareceu quase 20 euros nos últimos três meses

22 mai, 14:13

Homem detido em Aveiro por suspeitas de abuso sexual dos dois filhos menores

Ontem às 13:55

Pobres e toxicodependentes portugueses angariados 'online' para casamentos de conveniência

Ontem às 10:17