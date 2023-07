China detém 620 pessoas e encerra 21 mil contas para conter rumores na Internet

A China encerrou desde abril mais de 21 mil contas em redes sociais e deteve 620 pessoas, como parte de uma campanha para acabar com a propagação de rumores na Internet, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Foram investigados mais de 2.300 casos e apagadas mais de 705 mil informações falsas das plataformas sociais durante a campanha de 100 dias, disse, na sexta-feira, o Ministério de Segurança Pública chinês, de acordo com a Xinhua.

Mais de 620 suspeitos envolvidos em mais de 130 casos foram detidos, ainda segundo o departamento governamental, que realçou que a iniciativa pretendia promover um ambiente saudável no ciberespaço.

A China é o país com mais utilizadores da Internet no mundo, embora exerça forte controlo sobre o conteúdo. Google, Facebook, Twitter ou YouTube são alguns dos serviços que estão bloqueados no país há já vários anos.