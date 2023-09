China proíbe funcionários do Governo de usarem iPhone

Pequim proibiu os funcionários das agências do Governo central de usarem e levarem iPhones e outros dispositivos de marcas estrangeiras para o trabalho, avança o Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

De acordo com o jornal, a ordem foi dada pelos responsáveis superiores aos seus funcionários nas últimas semana, não sendo ainda claro qual é a extensão da decisão dentro do Governo chinês.

Nenhum outro fabricante além da Apple foi mencionado na notícia do Wall Street Journal.

A segurança da informação tem sido cada vez mais uma preocupação da China nos últimos anos, com Pequim a apertar as regras e os requisitos de compliance para as empresas. Em maio, as autoridades chinesas apelaram às maiores empresas estatais para desenvolverem esforços no sentido de serem autossuficientes em termos tecnológicos.

Por outro lado, a decisão surge num contexto de aumento das tensões entre a China e os EUA, numa altura em que Washington e governos europeus têm trabalhado para bloquear o acesso da China a setores considerados vitais.