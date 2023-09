Jornais e redes sociais chineses explodem de raiva contra o Japão por causa das águas de Fukushima - mas em Tóquio continuar a comer-se sushi na boa

A China diz que a sua proibição de peixe e marisco japonês tem a ver com segurança. Será que é mesmo?

Nas ruas movimentadas do bairro Central de Hong Kong, as filas à hora do almoço serpenteiam à volta dos restaurantes japoneses de luxo, onde o sushi de alta qualidade pode ser vendido a 150 euros só por um menu de degustação.

No Fumi, um dos restaurantes mais populares, os pisos estão cheios com mais de cem pessoas a conversar e a comer.

“Está mais movimentado do que nunca”, diz Thomason Ng, diretor-geral do Fumi. “Apenas uma pequena parte das pessoas pergunta de onde vem a comida. Estão aqui pela experiência gastronómica e pela grande hospitalidade que acompanham a comida.”

As grandes economias da Ásia estão a entrar em conflito por causa do mar mais uma vez, mas pelo aspeto destes clientes, ou ninguém lhes disse nada, ou simplesmente não querem saber.

A decisão do Japão, a terceira maior economia do mundo, de libertar no mar mais de um milhão de toneladas métricas de águas residuais radioativas tratadas da central nuclear destruída de Fukushima provocou uma resposta furiosa do seu vizinho e rival de longa data, a China, a segunda maior economia do mundo.

Pouco depois de o Japão ter começado a bombear a água para o oceano, na quinta-feira, a China anunciou a proibição de todas as importações de produtos do mar provenientes do país vizinho, alargando assim as restrições anteriormente impostas às importações de produtos do mar provenientes da província de Fukushima, na sequência da fusão da central em 2011.

Mesmo com a proibição de importação em vigor, o restaurante japonês Fumi, em Hong Kong, encheu as mesas a 24 de agosto de 2023. Kathleen Magramo/CNN

Horas antes do anúncio da China, o centro financeiro asiático de Hong Kong - uma cidade chinesa semi-autónoma - impôs a sua própria proibição de importação de produtos aquáticos de 10 regiões japonesas, incluindo Tóquio e Fukushima.

Mas enquanto as multidões internacionais e abastadas que povoam os restaurantes de sushi de Hong Kong podem ter ignorado em grande parte os avisos do governo local, na China continental a reação do público tem sido bastante menos indulgente.

Apelos ao boicote

Os meios de comunicação chineses - tradicionais e redes sociais - explodiram de raiva perante as acções do Japão, com vários meios de comunicação social estatais a publicarem editoriais críticos e sondagens de opinião. Uma hashtag que criticava a proibição obteve mais de 800 milhões de visualizações na plataforma chinesa Weibo, poucas horas depois do lançamento de quinta-feira.

A China insiste que a proibição é necessária "para evitar o risco de contaminação radioactiva dos alimentos" e acusou o Japão de um "ato extremamente egoísta e irresponsável que ignora o interesse público internacional". O Japão tem rejeitado repetidamente as suas afirmações de que a água foi adequadamente tratada e contém quantidades negligenciáveis de radioatividade.

Muitos utilizadores das redes sociais chinesas - ou pelo menos os mais vocais - parecem apoiar a posição do seu governo, enquanto muitos outros apelaram às autoridades para irem mais longe com um boicote mais abrangente.

"Devíamos proibir todos os produtos japoneses", lê-se num dos principais comentários no Weibo. "Os japoneses são irresponsáveis", lê-se noutro comentário.

Segundo os especialistas, a intensidade da reação reflecte, em parte, a longa história de animosidade entre os dois gigantes asiáticos, que remonta e ultrapassa a Segunda Guerra Mundial e inclui uma série de disputas territoriais marítimas.

Os apelos ao boicote do Japão são relativamente frequentes, surgindo sempre que velhos ressentimentos se manifestam ou que as disputas territoriais se acendem, salientam.

Em 2012, as relações comerciais atingiram o seu ponto mais baixo quando o Japão nacionalizou um grupo de ilhas no Mar da China Oriental, reivindicado por Tóquio e Pequim, o que deu origem a violentos protestos anti-japoneses em várias cidades da China. Os boicotes transformaram-se em ataques violentos contra fábricas de propriedade ou de marca japonesa na China, bem como contra fabricantes de automóveis e retalhistas de electrodomésticos.

Atingir onde dói

Desta vez, não se regista o mesmo nível de violência, pelo menos por enquanto, embora a proibição pareça ter sido concebida para atingir o Japão onde mais lhe dói.

Apesar das suas histórias amargas, a cozinha japonesa é extremamente popular em muitas partes da China e o negócio está a crescer.

Em 2022, existiam 789 mil restaurantes japoneses na China, estando o sector avaliado em cerca de 23 mil milhões de euros e em crescimento. Na verdade, há mais restaurantes japoneses na China agora do que antes do surto da pandemia de coronavírus em 2019.

É provável que esses restaurantes sejam duramente afectados pela proibição, tal como os laços comerciais em geral.

No ano passado, o Japão exportou peixe e marisco no valor de cerca de 870 milhões de euros para a China - o seu principal parceiro comercial, enquanto Hong Kong foi responsável por outros cerca de 400 milhões de euros, de acordo com o governo japonês.

Depois, há que pensar na indústria pesqueira japonesa, com os pescadores locais a ressentirem-se do que consideram ser uma publicidade desastrosa.

A Associação da Cooperativa de Pescadores de JF, um organismo nacional que representa os pescadores, instou Tóquio a "tomar medidas imediatas para resolver os danos à reputação que já foram causados pelos rumores".

"Os pescadores de todo o país estão a sentir-se cada vez mais ansiosos neste momento", disse o presidente do grupo, Masanobu Sakamoto, após uma reunião com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

"Nós, pescadores, só temos uma esperança: que a nossa indústria pesqueira continue a funcionar em paz", acrescentou Sakamoto.

"Nem remotamente prejudicial"

Os críticos acusaram a China e Hong Kong de propaganda e de duplicidade de critérios, sugerindo que estão a utilizar a questão para marcar pontos políticos sobre um rival regional, em detrimento do rigor científico.

A empresa pública de eletricidade Tokyo Electric Power Company (TEPCO) salienta que, nos anos que se seguiram ao desastre de 2011, as águas residuais contaminadas foram continuamente tratadas para filtrar todos os elementos nocivos removíveis e que serão processadas pela segunda vez e altamente diluídas antes de serem libertadas ao longo de décadas.

O processo removerá quase todos os radionuclídeos das águas residuais, com exceção do trítio - uma forma de hidrogénio que ocorre naturalmente e que é o mais fraco de todos os isótopos radioactivos.

Muitos cientistas apoiam a posição de Tóquio de que a água que está a ser libertada é segura.

Em Fukushima, a TEPCO diz que cerca de 7.800 metros cúbicos de água contendo 1,1 triliões de becquerels de trítio serão libertados nos primeiros 17 dias de libertação.

Isto equivale a 0,003 gramas de trítio - o peso de cerca de 10 fios de cabelo humano - disse Nigel Marks, um perito em resíduos radioactivos e professor associado da Universidade de Curtin, na Austrália. Por outro lado, diz ele, existem atualmente cerca de 8 400 gramas de trítio no Oceano Pacífico.

"Não é nem remotamente prejudicial", disse Marks, acrescentando que as pessoas estão expostas a mais radiação num voo de avião.

"A libertação do Japão é completamente consistente com a prática passada em todo o mundo. Há 60 anos de dados científicos sobre a libertação de trítio em cursos de água exatamente como esta e, normalmente, em quantidades muito superiores, e nunca aconteceu nada."

Muito mais trítio tem sido libertado por centrais nucleares em funcionamento normal no norte do Oceano Pacífico a partir da China, Coreia do Sul e Taiwan, disse David Krofcheck, professor de física na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia.

"O trítio é produzido naturalmente como parte da nossa radiação ambiental de fundo e viaja através da chuva ou dos rios para os oceanos do mundo. A água libertada foi concebida para ter sete vezes menos trítio por litro do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a água potável", afirmou Krofcheck.

De acordo com um estudo do governo japonês, a central nuclear chinesa de Fuqing libertou 52 biliões de becquerels de trítio em 2020.

Mas estas discussões estão em grande parte ausentes da cobertura mediática estatal da China e da sua Internet fortemente censurada.

Uma série de artigos que tentam explicar a ciência por detrás da descarga - incluindo um de um perito nuclear chinês que trabalhou anteriormente num instituto ligado ao governo - foram apagados depois de terem ganho força nas redes sociais.

Uma gota no oceano económico?

Enquanto alguns críticos acusam a China de exagerar os riscos, há outros que também se interrogam se o país não terá sobrestimado o seu poder de influência sobre o vizinho.

Embora a China seja o principal mercado de exportação de produtos do mar do Japão, representa apenas 15-20% das exportações de produtos alimentares do Japão, e as exportações de produtos alimentares representam apenas 1% do total das exportações do Japão, afirmou Stefan Angrick, economista sénior da Moody's Analytics.

Para contextualizar esta situação, mesmo no "pior dos cenários", em que a China proibisse todas as importações de produtos alimentares do Japão, o impacto direto no PIB japonês seria de cerca de 0,04%", acrescentou Angrick.

Isto não quer dizer que o Japão não deva estar preocupado. E está. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, terá pedido "veementemente", através dos canais diplomáticos, que a China "anule imediatamente" a proibição.

Mas Tóquio pode estar a ladrar para a árvore errada se pensa que os argumentos sobre a ciência vão influenciar a China.

Fei Xue, analista sénior para a Ásia da Economist Intelligence Unit (EIU), afirma que as reacções dos governos regionais às acções do Japão têm refletido, em grande medida, a situação dos seus laços diplomáticos com Tóquio.

Ainda assim, Fei também considera que as proibições da China e de Hong Kong terão um impacto limitado no comércio japonês.

"As exportações de produtos do mar representaram apenas 0,3% do total das exportações de mercadorias do Japão em 2022, entre as quais os envios para a China continental e Hong Kong representaram 35,8% do montante total. Por conseguinte, mesmo tendo em conta os danos para a reputação dos produtos do mar japoneses, as exportações globais do Japão não serão afectadas de forma significativa", afirmou Fei.

Até à vista e obrigado por todo o peixe

De volta a Hong Kong, continua a ser difícil detetar qualquer sentimento persistente de preocupação ou de indignação com as acções do Japão.

De facto, a libertação parece ter tido muito pouco efeito no apetite das multidões que fazem fila nos restaurantes do centro da cidade.

Parte da razão para isto pode ser o facto de os chefes de cozinha e os restauradores terem previsto a proibição, com as autoridades de Hong Kong a darem a entender, desde o início do ano, que esta estava no horizonte.

Muitos responderam alargando as suas linhas de abastecimento, obtendo o seu peixe e marisco de fornecedores das regiões japonesas de Hokkaido, Kyushu e Kagoshima - que não estão abrangidas pela proibição de Hong Kong - bem como da Noruega, Austrália e Canadá.

Por isso, a ementa do Fumi não teve de mudar muito, à exceção de um pequeno cartão que informa os clientes de que o restaurante seguiu os novos controlos de importação e que os seus ingredientes provêm de todo o mundo.

Num centro comercial próximo, a comensal Cara Man, 33 anos, estava a almoçar na cadeia de sushi Senryo. Cara Man, 33 anos, estava a almoçar na cadeia de sushi Senryo e disse que as pessoas continuavam a desejar os seus pratos japoneses favoritos, independentemente das notícias.

"As pessoas podem começar a prestar mais atenção aos níveis de radiação na sua comida se houver relatos de pessoas a ficarem doentes, mas isso não está a acontecer neste momento", disse ela.

"Por isso, provavelmente continuaremos a comer a cozinha japonesa como se nada tivesse acontecido".

Francesca Annio e Emi Jozuka, da CNN, contribuíram para este artigo.