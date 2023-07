Dongfeng-20 e Dongfeng-26, os “assassinos de transportadores”: como estes mísseis estão a gerar celeuma académico-militar no caso China vs. EUA em Taiwan

Estados Unidos vendem material militar no valor de 405 milhões de euros a Taiwan

A China afirma que pode facilmente afundar a frota de porta-aviões que a Marinha norte-americana destacou para Taiwan mas Taiwan não acredita que assim seja: vê esta afirmação como uma mais uma ação de propaganda chinesa tendo em vista a intimidação, numa altura em que prossegue a tensão na região.

Por partes: num relatório publicado em maio, investigadores da Universidade do Norte da China - que é apoiada pelo Exército Popular de Libertação (o exército chinês) - dizem que uma simulação mostrou que um ataque conduzido com 24 mísseis hipersónicos antinavio podia chegar “com certeza” para destruir a flotilha norte-americana. Entre os navios que fazem parte do conjunto está o USS Gerald R. Ford.

Foi a primeira vez que autoridades chinesas admitiram ter conduzido uma simulação em que utilizam mísseis hipersónicos para atacar um porta-aviões norte-americano. O exercício em causa utilizou mísseis balísticos Dongfeng-20 e Dongfeng-26, conhecidos como “assassinos de transportadores”, por estarem desenhados especificamente para atingirem alvos navais, como é o caso dos porta-aviões.

O que as autoridades de Taiwan entendem é que tudo não passa de propaganda de guerra, sendo que especialistas militares da ilha terão concluído, com base em simulações diferentes, que os resultados eram bem diferentes.

Taiwan continua a temer o aumento da presença militar chinesa perto do seu território, sendo que a soberania da ilha é o assunto que maior tensão causa entre China e Estados Unidos. Pequim continua a considerar a ilha como parte do país, tendo já ameaçado por várias vezes anexar o território à força.