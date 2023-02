As autoridades da província chinesa de Shandong, no leste do país, anunciaram a descoberta de um "objeto voador não identificado (OVNI)" perto da costa, enquanto se preparam para o abater.

O referido objeto foi localizado nas águas do mar Amarelo, perto da costa da cidade de Rizhao, de acordo com um comunicado das autoridades marítimas provinciais, divulgado pelo jornal estatal chinês de língua inglesa Global Times.

No comunicado, acrescenta-se que o Exército chinês se prepara para abater o objeto, pelo que as autoridades pedem aos pescadores da região que adotem as medidas de proteção necessárias.

O anúncio da descoberta do OVNI coincide com a chamada "crise do balão", iniciada após a descoberta de um alegado balão espião chinês sobre o território dos Estados Unidos, posteriormente abatido, seguido de mais avistamentos e de um último abatido hoje pelo Canadá após ter sido referenciado a sobrevoar o país.

A China alegou que o primeiro balão era um instrumento de pesquisa atmosférica que saiu da rota e acusou os Estados Unidos de reação desproporcionada.