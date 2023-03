O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, advertiu esta terça-feira que “o conflito e a confrontação” com os Estados Unidos é inevitável se Washington não mudar de rumo, dando, na sua primeira conferência de imprensa no novo cargo, uma severa e ampla repreensão às políticas dos EUA.

Qin, que foi até há pouco tempo embaixador da China nos Estados Unidos, construiu a reputação de ser um diplomata cuidadoso e competente no estrangeiro.

Mas usou um tom muito mais combativo na sua primeira comparência como ministro dos Negócios Estrangeiros na reunião parlamentar anual da China, alertando para as “consequências catastróficas” do que descreveu como “aposta imprudente” de Washington na forma como trata a superpotência sua congénere.

“Se os Estados Unidos não travarem, e continuarem a acelerar pelo caminho errado, nenhuma quantidade de rails de proteção pode impedir o descarrilamento, e certamente haverá conflito e confrontação", disse Qin à margem do Congresso Nacional do Povo, em Pequim.

No evento, que é altamente programado, Qin deu o tom para a política externa da China para o próximo ano e além dele, implicando os EUA nas tensões bilaterais crescentes e defendendo a estreita parceria de Pequim com Moscovo.

Os laços entre as duas maiores economias do mundo estão no seu pior momento em décadas, e as tensões aumentaram ainda mais no mês passado, depois de um suposto balão-espião chinês ter flutuado sobre a América do Norte e ter sido depois abatido por aviões de caça americanos.

Na terça-feira, Qin acusou os EUA de terem exagerado na sua resposta, o que, segundo ele, criou “uma crise diplomática que poderia ter sido evitada”.

O incidente, disse Qin, mostra “que a perceção e as opiniões dos EUA sobre a China estão seriamente distorcidas. Elas consideram a China como o seu principal rival e o maior desafio geopolítico".

“Os EUA afirmam que procuram competir com a China e que não procuram o conflito. Mas, na realidade, a chamada 'concorrência' dos EUA é toda ela de contenção e supressão, um jogo de vida e morte de soma nula”, disse.

“A contenção e a supressão não tornarão a América grande, e os EUA não impedirão o rejuvenescimento da China", disse Qin.

Poderes em rota de colisão

A grande rivalidade de poder entre os EUA e a China tem-se intensificado nos últimos anos.

Sob a liderança de Xi Jinping, a China tornou-se cada vez mais autoritária em casa e assertiva no estrangeiro, adotando uma abordagem mais agressiva para exercer a sua influência e contrariar o Ocidente.

E Washington tem devolvido a pressão.

Sob a Administração Biden, os EUA estreitaram laços com aliados e parceiros para conter a crescente influência de Pequim, inclusive no seu “quintal”. Também se movimentou para desacoplar da China nas tecnologias emergentes, proibindo recentemente a exportação de chips avançados, enfurecendo Pequim.

Qin atacou em Washington pela sua estratégia Indo-Pacífico, acusando os EUA de formarem blocos exclusivos para provocar confrontação, defendendo o desacoplamento e traçando uma “versão Ásia-Pacífico da NATO”.

“O verdadeiro objetivo da estratégia Indo-Pacífico é conter a China”, acusou Qin. “Nenhuma Guerra Fria deve ser repetida na Ásia, e nenhuma crise ao estilo da Ucrânia deve ser repetida na Ásia”.

A recusa da China em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e a sua crescente parceria com Moscovo têm pressionado ainda mais as suas relações com o Ocidente. Embora Pequim tenha procurado lançar-se como um mediador neutro de paz, tem também defendido os seus laços “espinhosos” com a Rússia.

Na terça-feira Qin disse que a relação sino-russa “não representa uma ameaça para nenhum país do mundo, nem terá interferências nem será semeada a discórdia por terceiros”.

“Quanto mais instável o mundo se torna, mais imperativo é que a China e a Rússia avancem firmemente nas suas relações”, afirmou.

Qin destacou a questão de Taiwan como “a base da fundação política das relações sino-americanas e a primeira linha vermelha que não deve ser atravessada”.

O Partido Comunista Chinês reivindica a democracia autónoma de Taiwan como parte do seu território, apesar de nunca a ter controlado, e recusa-se a excluir o uso da força para a “reunificar” com a China continental.

Na terça-feira, Qin exortou os EUA a não “interferir nos assuntos internos da China” e questionou as diferentes respostas de Washington às questões da Ucrânia e de Taiwan.

“Porque é que os EUA falam de respeito pela soberania e integridade territorial sobre a questão da Ucrânia, mas não respeitam a soberania e integridade territorial da China sobre a questão de Taiwan? Porque é que os EUA pedem à China que não forneça armas à Rússia enquanto continua a vender armas a Taiwan?”, questionou Qin.

Visita de McCarthy?

As observações de Qin surgem no meio de relatos de um potencial encontro entre o Presidente Tsai Ing-wen, de Taiwan, e o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, em abril.

O Financial Times noticiou segunda-feira que Tsai poderia encontrar-se com McCarthy na Califórnia, e não em Taiwan, como o presidente da Câmara dos EUA tinha inicialmente indicado.

Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse na segunda-feira que "não tinha conhecimento de qualquer viagem confirmada" pelo Presidente de Taiwan, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan disse que não tinha informações a partilhar relativamente a qualquer potencial visita dos EUA.

No entanto, independentemente da localização, um frente a frente entre Tsai e um alto político dos EUA irá certamente atrair a ira de Pequim, alimentando ainda mais tensões nas relações já difíceis no Estreito de Taiwan - e entre os EUA e a China.

Desafiando ameaças de retaliação de Pequim, a antecessora democrata de McCarthy, Nancy Pelosi, visitou Taipé em agosto, na primeira viagem de um porta-voz dos EUA em 25 anos.

Pequim respondeu encenando exercícios militares sem precedentes em torno de Taiwan e cortando as principais linhas de comunicação com os EUA.

Desde então, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China tem avisado McCarthy para não visitar Taiwan.

Wen-Ti Sung, um cientista político do Programa de Estudos de Taiwan da Universidade Nacional da Austrália, disse que o potencial encontro de Tsai com McCarthy na Califórnia não é necessariamente uma “substituição ou uma menorização”.

Embora Taiwan queira normalizar as visitas de alto nível de funcionários americanos a Taiwan, também precisa de ser visto pelos seus parceiros ocidentais como estando a ser um interveniente responsável no processo.

"Há quem possa pensar que existe um melhor timing do que este para realizar outra visita de presidentes da Câmara norte-americanos a Taiwan”, disse Sung.

Uma reunião nos EUA, acrescentou, poderá servir como “uma entrega muito visual a curto prazo para mostrar o apoio contínuo dos EUA a Taiwan, independentemente da mudança de liderança partidária na legislatura”.

Tsai já transitara anteriormente nos EUA nas suas visitas aos aliados diplomáticos de Taipé. Ele visitou os EUA pela última vez em 2019 e proferiu um discurso em Nova Iorque - numa viagem que enfureceu Pequim.

Para a China, o potencial encontro de Tsai com McCarthy será provocador, independentemente do local onde tenha lugar, disse Sung.

“Pequim vai ficar muito infeliz e protestar vigorosamente, independentemente do local onde se realize. Por isso, acho que para eles será uma diferença de intensidade, mas não uma diferença de tipo. Pequim não vai gostar de um encontro a um nível tão elevado, seja em solo de Taiwan ou dos EUA".