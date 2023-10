China acusa Filipinas de provocar deliberadamente colisão entre navios

Pequim acusou Manila de ter provocado deliberadamente uma colisão, este domingo, entre um navio da guarda costeira chinesa e um navio de abastecimento filipino perto de uma pequena guarnição no disputado mar do Sul da China.

As duas nações, juntamente com o Vietname, o Brunei e a Malásia, disputam a soberania de algumas áreas no arquipélago das Spratly.

A embarcação filipina "ignorou vários avisos" da guarda costeira chinesa e "causou deliberadamente problemas" antes da colisão, acusou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado, citado pela televisão estatal CCTV.

A China descreveu a ação da sua guarda costeira como "profissional" e "legítima".

Uma fotografia de um vídeo disponibilizado pelas Forças Armadas das Filipinas mostra um navio da guarda costeira chinesa com o número de proa 5203 depois de chocar com um barco de abastecimento das Forças Armadas das Filipinas quando se aproximam do Second Thomas Shoal, localmente chamado Ayungin Shoal, no disputado Mar do Sul da China.

No mês passado, as Filipinas acusaram a guarda costeira chinesa de disparar canhões de água contra navios filipinos que transportavam equipamento para o seu pessoal militar destacado no atol de Second Thomas, controlado por Manila.

Em 1999, as Filipinas encalharam deliberadamente um navio militar, o BRP Sierra Madre, no atol, com o objetivo de o transformar num posto avançado e afirmar a sua reivindicação de soberania sobre a China.

Desde então, o navio tem sido uma fonte de tensão entre Pequim e Manila. A infantaria marinha filipina a bordo depende de missões de abastecimento para sobreviver.

As Filipinas já tinham criticado a guarda costeira chinesa após uma embarcação colidir com um navio de abastecimento filipino.

"As manobras perigosas de bloqueio do navio 5203 da guarda costeira chinesa provocaram a colisão com o navio de abastecimento (...) contratado pelas Forças Armadas das Filipinas" nas Spratlys, a cerca de 25 quilómetros do atol Second Thomas, onde está estacionada a Marinha filipina, informou um grupo de trabalho governamental.

O governo filipino condenou o incidente "com a maior veemência" e considerou-o uma violação da soberania de Manila.

As colisões ocorreram quando duas embarcações de abastecimento filipinos escoltados por dois navios da guarda costeira filipina se dirigiam para entregar alimentos e outros suprimentos ao atol, face a um bloqueio chinês que dura há anos.

Esta é uma das áreas mais disputadas do movimentado mar do Sul da China, onde a China, as Filipinas, o Vietname, a Malásia, Taiwan e o Brunei têm reivindicações territoriais sobrepostas há décadas.