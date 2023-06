"Não se deixem enganar: um conflito no Estreito de Taiwan seria devastador”: EUA alertam para riscos da escalada da tensão com a China

À medida que o sol se põe sobre as ilhas Kinmen, em Taiwan, as luzes néon da China continental deslumbram a apenas 3,5 quilómetros de distância.

No entanto, tão impressionantes como as luzes no horizonte são as recordações da guerra. As praias de Kinmen estão repletas de espigões anti-invasão, as suas ilhas estão salpicadas de postos militares envelhecidos, as suas ruas albergam inúmeros abrigos anti-bombas - defesas preparadas há muito tempo para uma invasão que nunca chegou. Ou, pelo menos, que ainda não chegou.

A sombra da guerra paira sobre estas ilhas desde que Taiwan e a China continental se separaram, no fim da guerra civil chinesa, no final da década de 1940. Kinmen, um alvo fácil e próximo para as forças comunistas do continente, foi bombardeada com cerca de um milhão de bombas de artilharia nos anos que se seguiram.

Embora os combates ativos tenham terminado em Kinmen em 1979, Pequim continua a reivindicar Taiwan como seu território e, recentemente, tem feito ameaças cada vez mais beligerantes a Taipé. Consequentemente, muitos consideram que a probabilidade de a guerra regressar a estas terras é agora maior do que em décadas anteriores.

Se a China atacar Taiwan, Kinmen poderá ser um dos primeiros focos do Exército Popular de Libertação. Situada a centenas de quilómetros da capital de Taiwan, Taipé, mas apenas a alguns quilómetros da cidade de Xiamen, na China continental, ela é extremamente vulnerável a ações hostis do maior exército do mundo. Taiwan tem apenas alguns milhares de militares aqui estacionados.

Este persistente potencial de invasão pode fazer com que este pareça um local improvável para construir uma ponte para a China continental. No entanto, é exatamente isso que muitos residentes estão a pedir.

A ideia de uma ponte para a China continental faz parte de uma proposta mais ampla, revelada na íntegra no início deste ano por uma aliança interpartidária de oito vereadores locais, para transformar Kinmen numa zona desmilitarizada (ZDM) - ou a chamada “ilha da paz”.

A cidade de Xiamen, na China continental, vista das ilhas Kinmen, em Taiwan, ao anoitecer. John Mees/CNN

A proposta prevê a retirada de todas as tropas e instalações militares de Taiwan das ilhas e a transformação de Kinmen num local de conversações entre Pequim e Taiwan, com o objetivo de “desanuviar as tensões”. A ponte, que se estenderia entre Kinmen e Xiamen, é vista como uma forma de reforçar os laços económicos.

A controversa proposta tem sido apoiada por alguns políticos da oposição, incluindo o antigo presidente da câmara de Taipé e candidato presidencial Ko Wen-je, mas, talvez sem surpresa, tem sido mal recebida pelo Partido Democrático Progressista (DPP), no poder, e ignorada de imediato pelo Gabinete Presidencial e pelos militares de Taiwan.

O Conselho para os Assuntos Continentais, que supervisiona a política de Taiwan em relação à China, também rejeitou veementemente a ideia de uma ponte, considerando-a um “cavalo de Tróia com enormes riscos para a segurança nacional”, chegando mesmo a afirmar que se tratava de uma operação de influência do Partido Comunista Chinês (PCC), destinada a desvalorizar Taiwan e a incorporar Kinmen no sistema continental.

“Pedimos aos indivíduos de todos os sectores da sociedade de Taiwan que não dancem ao som do PCC, aceitando as suas propostas políticas”, afirmou o Conselho para os Assuntos Continentais em comunicado.

Outros dizem que, mesmo que a ideia seja bem-intencionada, ela ignora a crescente beligerância da China sob a liderança de Xi Jinping e convida Pequim a apoderar-se do território numa situação de conflito.

“Como se pode ver na atual guerra russo-ucraniana, a Rússia conseguiu entrar diretamente em território ucraniano porque os dois países estão ligados por terra”, disse Ho Chih-wei, deputado do Partido Democrático Progressista, no poder.

“O Estreito de Taiwan é uma barreira natural que se revelou muito importante para impedir a agressão militar da China contra Taiwan. Mas se essa ponte fosse construída, traria muitos riscos”, acrescentou.

Contactados pela CNN, o gabinete presidencial e os militares de Taiwan recusaram-se a comentar diretamente o assunto.

Espigões anti-invasão ao longo da costa das ilhas Kinmen, em Taiwan. Sam Yeh/AFP/Getty Images

Uma experiência de cooperação

Quando a CNN visitou Kinmen recentemente, muitos residentes mais velhos citaram tanto as memórias dolorosas da guerra como o desejo de paz e prosperidade duradouras como razões para considerar uma nova abordagem às relações com a China.

Como disse Yang Chien-hsin, de 68 anos, proprietário de um café: “Experimentámos o que era quando a guerra eclodiu no passado e não queremos que isso volte a acontecer.”

Yang é um dos muitos residentes mais velhos que se lembram dos dias negros que se seguiram à guerra civil, quando as viagens entre a ilha principal de Taiwan e Kinmen eram restritas, havia um recolher obrigatório e as famílias estavam proibidas de acender as luzes à noite para evitar atrair a atenção do inimigo.

“Tínhamos de nos esconder em abrigos aéreos quase todos os dias”, recorda Yang, que gere um café no município de Jinsha, no nordeste de Kinmen. “Estávamos muito habituados ao som dos obuses a aterrar. Assim que o ouvíamos, sabíamos que tínhamos de nos esconder. Estávamos à mercê deles, quer estivéssemos vivos ou não”.

Mas se a proximidade física de Kinmen em relação à China fez dela um centro de atividade militar (a certa altura, Taiwan estacionou 92 mil tropas no local, em preparação para uma contraofensiva que nunca se concretizou), essa mesma proximidade fez dela um centro de trocas mais diplomáticas.

Quando as tensões entre Pequim e Taipé começaram a abrandar no virar do século, muitas pessoas de ambos os lados viram Kinmen - que tinha uma relação próspera com Xiamen antes de a guerra civil ter cortado todas as comunicações - como um campo de ensaio ideal para uma tentativa de cooperação entre os dois lados do Estreito.

Em 2001, foi lançado um serviço regular de ferry de 30 minutos que liga Kinmen a Xiamen, o que ajudou a tornar as ilhas numa atração turística popular para os visitantes da China e a impulsionar a economia rural da ilha. Em 2018, mais de 745 mil turistas da China continental visitaram Kinmen, gastando coletivamente mais de 360 milhões de dólares nesse ano, de acordo com as autoridades locais.

Um navio civil chinês atravessa as águas entre a China continental e Kinmen. John Mees/CNN

Numa nova aproximação, em 2018, o continente chinês começou a fornecer água potável a Kinmen através de canalização entre os dois.

A natureza polarizada das experiências dos ilhéus, de décadas de bombardeamento e décadas de reconciliação (ainda que limitada), desempenhou um papel fundamental na formação das opiniões de muitos dos que falaram com a CNN.

“No passado, tivemos de viver uma vida muito dura. Não podíamos comer bem e não tínhamos boas roupas”, disse Yang Pei-ling, de 75 anos, proprietária de uma loja de recordações.

“Estamos contentes por essa época ter ficado para trás”, acrescentou.

A história familiar de outros remonta a tempos ainda mais longínquos, anteriores à guerra civil.

Historicamente parte da província de Fujian, na China continental, Kinmen tem uma história distinta da ilha principal de Taiwan. Enquanto Taiwan foi fortemente influenciada por cinco décadas de domínio japonês, entre 1895 e o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, os japoneses só chegaram a Kinmen em 1937.

“Kinmen fica muito perto da China continental e, antigamente, havia muito intercâmbio entre nós”, diz Huang Li-cheng, um comerciante de 91 anos. “Não somos hostis uns aos outros.”

As posições em relação à China deverão desempenhar um papel importante nas eleições presidenciais do próximo ano para determinar quem substituirá a líder cessante, Tsai Ing-wen.

Durante uma recente deslocação a Kinmen, o vice-presidente de Taiwan e candidato presidencial do DPP, William Lai, disse reconhecer os sacrifícios dos habitantes da ilha durante décadas de conflito.

“Quero agradecer a todos os que participaram na tarefa de defender a nossa nação aqui em Kinmen”, afirmou num discurso de campanha.

“Se queremos alcançar a paz, temos de a alcançar com a nossa força e determinação, de modo a defender a segurança do país e proteger a vida e os bens das pessoas”, acrescentou.

Kinmen foi repetidamente bombardeada pelas forças da China comunista até 1979, mas atualmente tem ligações turísticas com o continente. John Mees/CNN

Um ato de equilíbrio económico

Atualmente, os sinais de guerra que outrora assolaram estas ilhas são parte integrante da economia de Kinmen, com as suas muitas relíquias militares a tornarem-na um destino popular para os visitantes da China continental e de Taiwan.

Antigos altifalantes de propaganda, barricadas militares e túneis secretos são populares entre os turistas, tal como o famoso licor Kinmen Kaoliang - um dos licores mais vendidos em Taiwan.

Também populares entre os visitantes da China são as recordações feitas a partir dos cerca de um milhão de bombas de artilharia que as forças comunistas dispararam há muitos anos.

Esta mistura de fatores históricos e económicos faz com que alguns habitantes da ilha sintam a necessidade de encontrar o que dizem ser um equilíbrio entre Pequim e Taipé, numa altura em que as tensões aumentam.

“Prezamos a democracia, a liberdade e o Estado de direito em Taiwan, mas queremos ter laços mais estreitos com a China para obter maiores benefícios económicos”, disse Wu Chia-chiang, presidente da Associação de Turismo do Condado de Kinmen.

“É difícil para um residente comum escolher entre os dois”.

Mas manter esse equilíbrio está a tornar-se cada vez mais difícil, com o líder chinês Xi Jinping a não excluir a possibilidade de tomar Taiwan pela força e a fazer referências cada vez mais ameaçadoras ao que o seu Partido Comunista designa por “reunificação da pátria”.

Ao mesmo tempo, a atividade militar agressiva da China em torno de Taiwan acelerou sob o comando de Xi, atingindo um ponto alto quando a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taipé em Agosto do ano passado - e voltando a aumentar depois de a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, ter visitado o atual Presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, na Califórnia, no início de Abril.

Nos exercícios mais recentes, a China enviou mais de 100 aviões de guerra e uma dúzia de navios de guerra em redor de Taiwan e simulou ataques de aviões de guerra baseados em porta-aviões.

Numa entrevista à CNN em abril, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, condenou as ações de Pequim em termos inequívocos. “Se olharmos para os exercícios militares e também para a sua retórica, parece que estão a tentar preparar-se para lançar uma guerra contra Taiwan”, disse Wu.

“O governo de Taiwan considera a ameaça militar chinesa como algo que não pode ser aceite e condenamo-la”, acrescentou.

Já entre a população de Taiwan, o aumento da atividade militar da China levou a um endurecimento das opiniões em relação a Pequim.

Uma sondagem de opinião realizada em agosto último, pela Fundação de Opinião Pública de Taiwan, revelou que 52,9% dos cidadãos inquiridos encaravam favoravelmente a visita de Pelosi, apesar da escalada das tensões, e que 81,6% se opunham à política de Pequim de “Uma só China”, que considera Taiwan como uma parte inalienável do território chinês.

55% dos cidadãos de Taiwan consideram que a coerção militar de Pequim reduziu a sua vontade de se unirem à China continental, enquanto apenas 18% consideram que a reforçou.

Maestro Wu Tseng-dong transforma os restos de bombas de artilharia chinesa disparados sobre Kinmen em facas de cozinha para os turistas. John Mees/CNN

Mas para Maestro Wu, um ferreiro de Kinmen que se especializou em transformar cartuchos de artilharia da China em facas de cozinha, quaisquer diferenças entre Taipé e Pequim são melhor resolvidas através do diálogo.

“Os nossos sistemas políticos são diferentes. Os nossos ideais são um pouco diferentes. Esperamos que, com mais intercâmbios, ambas as partes se aproximem mais uma da outra e nos possamos tornar mais harmoniosos”, disse.

“Independentemente da política, partilhamos os mesmos antepassados e somos todos compatriotas”, acrescentou Yang, proprietário de um café.

“Não há necessidade de compatriotas se magoarem uns aos outros. Não queremos que a guerra volte a acontecer”.