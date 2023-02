Vários desenvolvimentos nas últimas semanas reforçam o novo hiperfoco das forças armadas dos Estados Unidos na China:

Os EUA reforçam a sua presença no Pacífico com uma nova base militar - a primeira em 70 anos - na ilha de Guam, território norte-americano;

Há um novo acordo entre os EUA e o Japão que irá permitir aos fuzileiros norte-americanos estacionados no país do sol nascente disparar mísseis antinavio;

Além disso, os militares norte-americanos vão ter acesso alargado às bases nas Filipinas, um acordo recentemente anunciado que levou o secretário da Defesa norte-americano Lloyd Austin a visitar este país esta semana.

Estes movimentos militares dão a impressão de que os EUA estão determinados a ajudar a proteger a ilha democrática e autónoma de Taiwan em caso de agressão direta por parte dos chineses.

O Partido Comunista da China vê Taiwan como parte do seu território, apesar de nunca o ter controlado, e recusou-se a descartar o uso de força militar para levar a cabo aquilo a que chama de "reunificação". Os EUA fornecem a Taiwan armas defensivas, mas têm-se mantido intencionalmente ambíguos quanto à sua intervenção militar no caso de um ataque chinês.

Altos funcionários norte-americanos, tais como o chefe do Estado-Maior, o general Mark Milley, disseram que os serviços secretos norte-americanos sugerem que o objetivo da China é fortalecer as suas capacidades militares aos níveis necessários para potencialmente atacar e tomar Taiwan até 2027, algo que os analistas acreditam que não possui atualmente.

Se olharmos para o mapa, as Filipinas, onde os EUA expandiram o seu acesso às bases, ficam a sul de Taiwan. A ilha japonesa de Okinawa, onde estão estacionados os fuzileiros, fica a norte.

O exército chinês está a ganhar - e a sua marinha é maior do que a dos EUA

Ao escrever sobre os fuzileiros em Okinawa, a equipa da CNN relatou que o Pentágono pretende certamente estar pronto para qualquer conflito com a China - observando "o desejo do Pentágono de mudar das guerras do passado no Médio Oriente para a região do futuro no Indo-Pacífico". "A mudança ocorre quando jogos de guerra simulados por um proeminente think tank de Washington descobriram que o Japão, e Okinawa em particular, desempenhariam um papel crítico num conflito militar com a China, fornecendo aos Estados Unidos opções avançadas de destacamento e implantação."

Os militares rotulam a China como uma "ameaça em andamento", o que significa que os seus militares estão a fazer avanços estratégicos contra os EUA. De facto, a marinha chinesa ultrapassou a marinha americana em tamanho de frota, e alguns especialistas alertaram que a vantagem tecnológica dos EUA pode não ser suficiente para manter a superioridade, particularmente quando estão a enviar muitas das suas munições para a Ucrânia .

Posicionamento global

Quando políticos norte-americanos como o presidente Joe Biden falam sobre o período atual como uma era em que as democracias devem fazer frente às autocracias, ele está em grande parte a falar da China e da Rússia.

O secretário de Estado Antony Blinken viaja para a China neste fim de semana para discutir uma série de questões com as autoridades chinesas.

Biden irritou o governo chinês ao dizer repetidamente, e em voz alta, o que tem sido parte assumida da política externa dos EUA - que os EUA responderiam se a China se movesse militarmente contra Taiwan.

As advertências sobre a China querer suplantar os EUA como potência mundial dominante não são novidade.

Em março de 2021, o almirante da Marinha Philip Davidson, que na altura era responsável pelo Comando Indo-Pacífico dos EUA, disse aos legisladores no Capitólio que a China poderia ter como objetivo derrubar a "ordem internacional baseada em regras" até 2050 ou mais cedo e poderia representar uma ameaça direta a Taiwan ainda mais cedo, em 2027.

Esse é o contexto geopolítico para ver um memorando de um alto comandante da Força Aérea dos EUA, o general Michael Minihan, que avisa os subordinados que o seu "instinto" lhe diz para estar pronto para a guerra com a China - e não apenas em teoria, mas daqui a dois anos.

O memorando está desfasado do resto do governo dos EUA, alimentando as críticas republicanas a Biden e dando à China motivos para afirmar que os EUA são o agressor na região.

Estará este general a falar a sério?

O memorando, noticiado pela primeira vez pela NBC News, foi chocante porque a sua linguagem inapropriada e o seu prazo rígido não só pressupõe que uma guerra entre os EUA e a China é inevitável - algo que Washington e Pequim afirmam ser impreciso - mas está totalmente desfasado da linguagem muito mais diplomática e voltada para o público da Casa Branca, do Departamento de Estado e de praticamente qualquer outro lugar de autoridade militar ou diplomática.

"Espero estar enganado. Mas o meu instinto diz-me que lutaremos em 2025", escreve Minihan, o general de quatro estrelas que supervisiona o Comando de Mobilidade Aérea, que controla o transporte e o reabastecimento.

Responsáveis do Pentágono e da Casa Branca distanciaram-se do memorando e deixaram claro que a guerra com a China não é pré-determinada ou mesmo provável.

"O presidente acredita que não deve evoluir para um conflito", disse John Kirby, coordenador das comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, a Wolf Blitzer da CNN na segunda-feira. "Não há razão para que a relação bilateral - a relação bilateral mais importante do mundo - se transforme em algum tipo de conflito". "Acreditamos, e o presidente deixou claro, que estamos numa competição com a China, uma competição que ele acredita que os Estados Unidos estão bem posicionados para vencer."

Minihan pede aos seus comandantes que informem sobre os seus planos para uma guerra com a China até ao final de fevereiro e incentiva o seu pessoal a praticar o tiro ao alvo para se preparar para o "desafio letal sem arrependimentos". Ele diz que as próximas eleições presidenciais em Taiwan, em 2024, podem provocar a China, e que as próximas eleições presidenciais nos EUA podem distrair os americanos da ameaça.

Foco político interno na China

O alerta de Minihan está a receber muita atenção nos meios de comunicação conservadores, que estão a pressionar para um grande aumento dos gastos com a defesa, particularmente para fortalecer a Marinha dos EUA para combater a China.

Um editorial do Wall Street Journal, por exemplo, saudou Minihan por ser um verdadeiro contador da verdade.

O presidente da Comissão dos Assuntos Externos da Câmara, o deputado republicano do Texas Michael McCaul, disse no "Fox News Sunday" que espera que Minihan esteja errado: "Mas, infelizmente, penso que ele está certo."

McCaul também criticou Biden pela sua decisão de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão.

"Temos de estar preparados para isto", disse McCaul. "Pode acontecer, penso eu, enquanto Biden estiver no cargo a projetar fraqueza."

Os republicanos estão a procurar fazer da China um foco após assumirem o controlo da Câmara dos Representantes dos EUA e criaram uma nova comissão do Congresso para se concentrar nas ameaças que a China representa para os EUA. Depois de noticiado que o presidente da Câmara Kevin McCarthy planeava seguir os passos da sua antecessora Nancy Pelosi e visitar Taiwan, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês insistiu contra a interação das autoridades dos EUA com Taiwan, de acordo com o The Hill.

A guerra não é de todo inevitável

O antigo secretário da Defesa Mark Esper, que trabalhou para o ex-presidente Donald Trump, disse que existe uma linha importante entre estar preparado para a possibilidade de uma guerra e prever que esta ocorrerá.

"Por um lado, penso que é muito importante ter sentido de urgência. Aplaudo-o por isso. Ele é um comandante agressivo", disse Esper a Kate Bolduan da CNN na segunda-feira, referindo-se ao memorando de Minihan. "Por outro lado, não consideraria como inevitável que estejamos em guerra, e espero que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir um conflito."