A economia da China está em apuros. Eis o que está a correr mal

Hong Kong (CNN) - Há muito que a China é o motor do crescimento global.

Mas, nas últimas semanas, o seu abrandamento económico alarmou os líderes internacionais e os investidores, que já não contam com a China para ser um baluarte contra a fraqueza de outros países. De facto, pela primeira vez em décadas, a segunda economia do mundo é, ela própria, o problema.

O índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, entrou em território negativo na sexta-feira, tendo caído mais de 20% desde o seu pico recente, em janeiro. Na semana passada, o yuan chinês caiu para o seu nível mais baixo em 16 anos, o que levou o banco central a fazer a sua maior defesa da moeda de que há registo, fixando uma taxa de câmbio em relação ao dólar muito mais elevada do que o valor de mercado estimado.

A questão é que, após um rápido surto de atividade no início deste ano, na sequência do levantamento dos bloqueios impostos pela Covid, o crescimento está a estagnar. Os preços no consumidor estão a cair, a crise imobiliária está a agravar-se e as exportações estão em queda. O desemprego entre os jovens é tão grave que o Governo deixou de publicar os seus dados.

Para piorar a situação, um grande promotor de construção de casas e uma importante empresa de investimento não pagaram aos seus investidores nas últimas semanas, reacendendo os receios de que a atual deterioração do mercado imobiliário possa conduzir a riscos acrescidos para a estabilidade financeira.

A falta de medidas resolutas para estimular a procura interna e os receios de contágio desencadearam uma nova ronda de revisões em baixa do crescimento, com vários grandes bancos de investimento a reduzirem as suas previsões de crescimento económico da China para menos de 5%.

"Reduzimos a previsão de crescimento real do PIB da China... uma vez que a recessão imobiliária se aprofundou, a procura externa enfraqueceu ainda mais e o apoio político foi menor do que o esperado", escreveram os analistas do UBS numa nota de investigação na segunda-feira.

Os investigadores do Nomura, Morgan Stanley e Barclays tinham anteriormente revisto em baixa as suas previsões.

Isto significa que a China poderá falhar significativamente o seu objetivo oficial de crescimento de "cerca de 5,5%", o que seria um embaraço para a liderança chinesa do Presidente Xi Jinping.

Isto é muito diferente do colapso financeiro global de 2008, quando a China lançou o maior pacote de estímulos do mundo e foi a primeira grande economia a sair da crise. É também uma inversão em relação aos primeiros dias da pandemia, quando a China foi a única grande economia desenvolvida a evitar uma recessão. Então, o que é que correu mal?

Problemas com o sector imobiliário

A economia da China tem estado em crise desde abril, quando a dinâmica de um forte início de ano se desvaneceu. Mas as preocupações intensificaram-se este mês, na sequência de incumprimentos por parte da Country Garden, outrora a maior promotora imobiliária do país em termos de vendas de imóveis, e da Zhongrong Trust, gestora de topo de fundos fiduciários.

As notícias de que a Country Garden não tinha pago os juros de duas obrigações em dólares americanos assustaram os investidores e reavivaram a memória da Evergrande, cujo incumprimento da dívida em 2021 assinalou o início da crise do sector imobiliário.

Embora a Evergrande ainda esteja a ser objeto de uma reestruturação da dívida, os problemas do Country Garden suscitaram novas preocupações sobre a economia chinesa.

Pequim adoptou uma série de medidas de apoio para reanimar o mercado imobiliário. Mas mesmo os actores mais fortes estão agora à beira do incumprimento, sublinhando os desafios que Pequim enfrenta para conter a crise.

Entretanto, o incumprimento das dívidas dos promotores imobiliários parece ter-se estendido à indústria de fundos de investimento de 2,9 biliões de dólares do país.

A Zhongrong Trust, que geria fundos no valor de 87 mil milhões de dólares para clientes empresariais e particulares ricos, não conseguiu reembolsar uma série de produtos de investimento a pelo menos quatro empresas, no valor de cerca de 19 milhões de dólares, de acordo com declarações da empresa do início deste mês.

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais chinesas e vistos pela CNN, manifestantes furiosos chegaram mesmo a protestar recentemente em frente às instalações da sociedade fiduciária, exigindo o pagamento dos produtos de alto rendimento.

"As novas perdas no sector imobiliário correm o risco de se repercutir numa maior instabilidade financeira", afirmou Julian Evans-Pritchard, responsável pela economia chinesa na Capital Economics.

"Com os fundos nacionais a fugirem cada vez mais para a segurança das obrigações do Estado e dos depósitos bancários, mais instituições financeiras não bancárias poderão enfrentar problemas de liquidez", acrescentou.

Dívida da administração local

Outra grande preocupação é a dívida das autarquias locais, que disparou em grande parte devido a uma queda acentuada das receitas da venda de terrenos devido à recessão imobiliária, bem como ao impacto persistente do custo da imposição de confinamentos pandémicos.

As graves tensões orçamentais observadas a nível local não só colocam grandes riscos para os bancos chineses, como também reduzem a capacidade do governo para estimular o crescimento e expandir os serviços públicos.

Até à data, Pequim tem vindo a adotar uma série de medidas para estimular a economia, incluindo cortes nas taxas de juro e outras medidas para ajudar o mercado imobiliário e as empresas de consumo.

Mas tem-se abstido de tomar medidas importantes. Economistas e analistas disseram à CNN que isso se deve ao facto de a China se ter endividado demasiado para impulsionar a economia como fez há 15 anos, durante a crise financeira mundial.

Nessa altura, os líderes chineses lançaram um pacote fiscal de quatro biliões de yuans (mais de 520 mil milhões de euros) para minimizar o impacto da crise financeira mundial. Mas as medidas, que se centravam em projectos de infraestruturas liderados pelo governo, também conduziram a uma expansão do crédito sem precedentes e a um aumento maciço da dívida das administrações locais, da qual a economia ainda luta para recuperar.

"Embora exista também um elemento cíclico na atual recessão que justifica um maior estímulo, os responsáveis políticos parecem preocupados com o facto de o seu manual tradicional de políticas levar a um novo aumento dos níveis de endividamento que os poderá prejudicar no futuro", afirmou Evans-Pritchard.

No domingo, os responsáveis políticos de Pequim reafirmaram que uma das suas principais prioridades era conter os riscos sistémicos da dívida das administrações locais.

O Banco Popular da China, o regulador financeiro e o regulador de valores mobiliários comprometeram-se a trabalhar em conjunto para enfrentar este desafio, de acordo com uma declaração do banco central.

Declínio demográfico

Além disso, a China enfrenta alguns desafios a longo prazo, como uma crise demográfica e relações tensas com os principais parceiros comerciais, como os Estados Unidos e a Europa.

A taxa de fertilidade total do país, ou seja, o número médio de bebés que uma mulher terá ao longo da sua vida, desceu para um nível recorde de 1,09 no ano passado, contra 1,30 apenas dois anos antes, de acordo com um relatório recente do site estatal Jiemian.com, que cita um estudo de uma unidade da Comissão Nacional de Saúde.

Isto significa que a taxa de fertilidade da China é agora ainda mais baixa do que a do Japão, um país há muito conhecido pela sua sociedade envelhecida.

No início deste ano, a China divulgou dados que mostram que a sua população começou a diminuir no ano passado, pela primeira vez em seis décadas.

"O envelhecimento demográfico da China coloca desafios significativos ao seu potencial de crescimento económico", afirmaram os analistas do Moody's Investors Service num relatório de análise da semana passada.

O declínio da oferta de mão de obra e o aumento das despesas sociais e de saúde poderão conduzir a um défice orçamental mais elevado e a um maior peso da dívida. Uma mão de obra mais reduzida poderá também provocar a erosão das poupanças nacionais, resultando em taxas de juro mais elevadas e na diminuição do investimento.

"A procura de habitação irá diminuir a longo prazo", acrescentaram.

A demografia, juntamente com o abrandamento da migração das zonas rurais para as zonas urbanas e as fracturas geopolíticas, são "de natureza estrutural" e estão, em grande medida, fora do controlo dos decisores políticos, afirmou Evans-Pritchard.

"O quadro geral é que o crescimento tendencial diminuiu substancialmente desde o início da pandemia e parece que irá diminuir ainda mais a médio prazo", afirmou.