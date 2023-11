China está a usar a maior operação de desinformação online do mundo para assediar os americanos, revela análise da CNN

O governo chinês criou a maior operação de desinformação online do mundo e está a utilizá-la para assediar residentes, políticos e empresas dos EUA - por vezes ameaçando os seus alvos com violência, segundo uma análise da CNN de documentos judiciais e revelações públicas de empresas de redes sociais.

A investida de ataques - muitas vezes de natureza vil e profundamente pessoal - faz parte de uma campanha do governo chinês de intimidação, bem organizada e cada vez mais descarada, dirigida a pessoas nos Estados Unidos, segundo os documentos.

O Departamento de Estado dos EUA afirma que as tácticas fazem parte de um esforço multimilionário mais amplo para moldar o ambiente de informação do mundo e silenciar os críticos de Pequim, que se expandiu sob o presidente Xi Jinping. Na quarta-feira, o Presidente Biden deverá encontrar-se com Xi numa cimeira em São Francisco.

As vítimas enfrentam um bombardeamento de dezenas de milhares de publicações nas redes sociais que os chamam de traidores, cães e insultos racistas e homofóbicos. Dizem que tudo isto faz parte de um esforço para as levar a um estado de medo e paranoia constantes.

Muitas vezes, estas vítimas não sabem para onde se virar. Algumas falaram com as autoridades policiais, incluindo o FBI - mas pouco foi feito. Embora as empresas tecnológicas e de redes sociais tenham encerrado milhares de contas dirigidas a estas vítimas, são ultrapassadas por uma série de novas contas que surgem praticamente todos os dias.

Conhecida como "Spamouflage" ou "Dragonbridge", a rede de centenas de milhares de contas espalhadas por todas as principais plataformas de redes sociais não só assediou americanos que criticaram o Partido Comunista Chinês, como também procurou desacreditar políticos dos EUA, denegrir empresas americanas em desacordo com os interesses da China e sequestrar conversas online em todo o mundo que pudessem retratar o PCC de forma negativa.

Investigadores privados têm seguido a rede desde a sua descoberta há mais de quatro anos, mas só nos últimos meses é que os procuradores federais e a empresa-mãe do Facebook, a Meta, concluíram publicamente que a operação tem ligações à polícia chinesa.

A Meta anunciou em agosto que tinha retirado um conjunto de quase 8.000 contas atribuídas a este grupo só no segundo trimestre de 2023. A Google, que detém o YouTube, disse à CNN que tinha encerrado mais de 100 mil contas associadas nos últimos anos, enquanto o X, anteriormente conhecido como Twitter, bloqueou centenas de milhares de contas chinesas "apoiadas pelo Estado" ou "ligadas ao Estado", de acordo com blogues da empresa.

Ainda assim, dado o custo relativamente baixo de tais operações, os especialistas que monitorizam a desinformação alertam para o facto de o governo chinês continuar a utilizar estas tácticas para tentar aproximar as discussões online da narrativa preferida do PCC, o que frequentemente implica tentar minar os EUA e os valores democráticos.

"Podemos pensar que isto se limita a certas salas de conversação, ou a esta ou àquela plataforma, mas está a expandir-se por todo o lado", disse à CNN o deputado Mike Gallagher, presidente da Comissão de Seleção da Câmara norte-americana sobre o PCC. "E é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça com o cidadão americano médio que não acha que isso seja um problema seu no momento".

"Trollar" para ganhar a vida

Quando os trolls interromperam um evento Zoom anticomunista organizado pelo ativista Chen Pokong, baseado em Nova Iorque, em janeiro de 2021, ele não teve muitas dúvidas sobre quem era o responsável. Os trolls zombaram dos participantes e ameaçaram uma das vítimas, dizendo que ela iria "morrer miseravelmente". A sua conduta fez Chen recordar a repressão do governo da China, onde passou quase cinco anos na prisão por trabalho pró-democracia.

Mas as suas suspeitas sobre quem estava por detrás da interrupção solidificaram-se quando o Departamento de Justiça dos EUA acusou mais de 30 funcionários oficiais chineses no início deste ano de dirigirem uma vasta operação de desinformação que tinha como alvo dissidentes nos EUA, incluindo os da reunião Zoom que Chen diz ter organizado em 2021.

Chen Pokong numa entrevista recente à CNN.

Foi apenas uma das várias acusações que o Departamento de Justiça divulgou em abril, expondo supostas conspirações do governo chinês para atingir seus supostos críticos e inimigos, enquanto impugna a soberania dos Estados Unidos. Dois alegados agentes chineses foram acusados de gerir uma "esquadra de polícia não declarada" na cidade de Nova Iorque. No ano passado, uma outra acusação descreveu a forma como os agentes chineses alegadamente tentaram fazer descarrilar a campanha para o Congresso de um dissidente chinês.

"Querem privar-me da minha liberdade de expressão, pelo que sinto que não se trata apenas de um ataque contra mim", disse Chen, que foi expulso da sua própria reunião durante a perturbação. "Eles também atacam a América".

A queixa do Departamento de Justiça dos EUA nomeou 34 funcionários do Ministério da Segurança Pública da China e publicou fotografias deles em computadores, alegadamente a trabalhar na campanha de desinformação conhecida como "Grupo de Trabalho do Projeto Especial 912". A operação, baseada principalmente em Pequim, parece envolver "centenas" de funcionários do MPS em todo o país, de acordo com o depoimento de um agente do FBI.

A queixa não se refere ao conjunto de contas falsas como "Spamouflage", mas investigadores privados e um porta-voz da Meta disseram à CNN que a atividade nas redes sociais descrita pelo Departamento de Justiça faz parte dessa rede. Como parte de uma missão "para manipular as percepções públicas da [China], o Grupo usa as suas contas de redes sociais mal atribuídas para ameaçar, assediar e intimidar vítimas específicas", afirma a queixa.

Quando questionado sobre as alegadas ligações do Spamouflage às forças da lei chinesas, o porta-voz da embaixada da China em Washington, Liu Pengyu, negou as alegações.

"A China respeita sempre a soberania dos outros países. A acusação dos EUA não tem qualquer prova factual ou base legal. É inteiramente motivada por razões políticas. A China opõe-se firmemente a ela", afirmou Liu numa declaração à CNN. E afirmou que os EUA "inventaram o armamento do espaço de informação global".

Um relatório publicado pela Meta em agosto ilustra a forma como as mensagens da rede se alinham frequentemente com as horas do dia de trabalho na China. O relatório descrevia "explosões de atividade a meio da manhã e ao início da tarde, hora de Pequim, com pausas para almoço e jantar, e depois uma explosão final de atividade à noite".

E, embora a Meta tenha detectado mensagens de várias regiões da China, a empresa e outros investigadores descobriram uma coordenação centralizada que enviava incessantemente mensagens idênticas através de várias plataformas de redes sociais, por vezes insultando repetidamente os mesmos indivíduos que questionaram o governo chinês.

Um desses indivíduos é Jiayang Fan, jornalista da The New Yorker que disse à CNN que começou a enfrentar o assédio da rede quando cobriu os protestos pró-democracia em Hong Kong em 2019.

Jiayang Fan, uma jornalista sediada nos EUA, diz que o assédio online contra ela começou quando ela cobriu os protestos pró-democracia de 2019 em Hong Kong. CNN

Os ataques dirigidos a Fan - que variaram de desenhos animados dela a pintar o rosto de branco, como se rejeitasse a sua identidade, a acusações de que ela matou a sua mãe para obter lucros - carregam sinais reveladores da rede Spamouflage, disse Darren Linvill, do Media Forensics Hub da Clemson University. O grupo de Linvill encontrou mais de 12 mil tweets a atacar Fan usando a mesma hashtag, #TraitorJiayangFan.

Apesar de não viver na China desde criança, Fan acredita que tais mensagens foram lançadas contra ela para provocar medo e silenciar os outros.

"Isto faz parte de um manual muito antigo do Partido Comunista Chinês para intimidar os infractores e os aspirantes a infractores", afirmou Fan, que se questiona sobre o que poderão pensar os seus familiares distantes na China quando virem este tipo de conteúdo. "É desconfortável para mim saber que eles estão a ver estas representações de mim e não fazem ideia do que acreditar."

Tácticas em evolução

Os peritos que acompanham as campanhas de influência online dizem que há sinais de uma mudança na estratégia da China nos últimos anos. No passado, a rede Spamouflage centrava-se sobretudo em questões internas relevantes para a China. No entanto, mais recentemente, as contas ligadas ao grupo têm alimentado a controvérsia em torno de questões globais, incluindo os desenvolvimentos nos Estados Unidos.

As contas do Spamouflage - algumas das quais se faziam passar por residentes do Texas - apelaram a protestos contra os planos de construção de uma instalação de processamento de terras raras no Texas e espalharam mensagens negativas sobre uma outra empresa de fabrico norte-americana, segundo um relatório da empresa de cibersegurança Mandiant do ano passado. O relatório também descreveu a forma como a campanha promoveu conteúdos negativos sobre os esforços da administração Biden para acelerar a produção de minerais que reduziriam a dependência dos EUA em relação à China.

Outros posts da rede referiam que "o racismo é uma vergonha indelével para a democracia americana" e que os EUA cometeram "genocídio cultural contra os índios", de acordo com um relatório da Meta em agosto. Outro post afirmava que a antiga Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, está "cheia de escândalos".

"O spamouflage está "a evoluir nas tácticas. Está a evoluir em termos de temas". Ben Nimmo, líder global de informações sobre ameaças na Meta

Contas ligadas ao governo chinês também publicaram mensagens que incluíam um apelo para "matar" o presidente Biden, um desenho animado com o chamado QAnon Shaman que se revoltou no Capitólio dos EUA como um símbolo da "democracia de estilo ocidental" e uma publicação que sugeria que as empresas privadas de defesa dos EUA iriam lucrar com a morte de pessoas inocentes, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Interna em abril obtido por solicitação de registos.

A queixa apresentada pelo Departamento de Justiça contra os funcionários chineses alegava que, no ano passado, estes tentaram tirar partido do segundo aniversário da morte de George Floyd e publicar nas redes sociais sobre o seu assassínio para "revelar a brutalidade da aplicação da lei" nos EUA. Também receberam uma tarefa para "trabalhar nas eleições intercalares de 2022 nos EUA e criticar a democracia americana".

O Spamouflage está "a evoluir em termos de tácticas. Está a evoluir em termos de temas", disse Ben Nimmo, o líder global da inteligência de ameaças da Meta. "O nosso trabalho é continuar a aumentar as nossas defesas e continuar a informar as pessoas sobre isto, especialmente à medida que nos aproximamos do ano eleitoral".

No entanto, à medida que as empresas de redes sociais se esforçam por travar a desinformação e o governo dos EUA apresenta queixas contra os alegados responsáveis, a responsabilização pode ser ilusória.

"É este o problema de muitos crimes cibernéticos, que se torna muito, muito difícil colocar os autores na cadeia", disse Lindsay Gorman, chefe de tecnologia e geopolítica da Aliança para a Segurança da Democracia do Fundo Marshall Alemão.

Mas, acrescentou Gorman, isso não significa que não haja consequências para a China.

"Mesmo que os indivíduos tenham um certo grau de impunidade porque nunca planearam vir para os Estados Unidos, isso não significa que a operação do partido tenha impunidade aqui - certamente não em termos de opinião pública, certamente não em termos de relações EUA-China", disse ela.

Inundação das redes sociais

A Meta, a Google e outras empresas que publicaram relatórios sobre o Spamouflage sublinham que a maioria das contas das redes sociais dentro da rede recebem pouco ou nenhum envolvimento, o que significa que raramente se tornam virais.

Mas Linvill, da Universidade de Clemson, argumenta que a rede utiliza uma estratégia única de "inundar" as conversas com tantos comentários que as mensagens de utilizadores genuínos recebem menos atenção. Isto inclui a publicação em plataformas normalmente não associadas à desinformação, como o Pinterest.

"Eles operam milhares de contas ao mesmo tempo numa determinada plataforma, muitas vezes para abafar as conversas, apenas com o grande volume de mensagens", disse Linvill. "Quando pensamos em desinformação, muitas vezes pensamos em empurrar ideias para os utilizadores e torná-las mais salientes, enquanto o que a China está a fazer é o oposto. Eles estão tentando remover as conversas das redes sociais.

Quando Pequim sediou os Jogos Olímpicos de inverno de 2022, por exemplo, grupos de direitos humanos começaram a promover a hashtag #GenocideGames para chamar a atenção para as acusações de que a China deteve mais de um milhão de uigures e outras minorias muçulmanas em campos de internamento.

Mas depois aconteceu algo surpreendente. Contas que Linvill e os seus colegas acreditavam fazer parte do Spamouflage começaram também a tweetar a hashtag.

Poderia ser contra-intuitivo para um grupo pró-governo chinês começar a espalhar uma hashtag que chamava a atenção para os abusos dos direitos humanos do governo chinês, explicou Linvill. Mas ao usar a hashtag repetidamente em tweets que não tinham nada a ver com o assunto em si, o Spamouflage conseguiu reduzir as visualizações das mensagens legítimas.

Jiajun Qiu, cujo trabalho académico se centra nas eleições e que fugiu da China em 2016, mostrou à CNN o que acontece quando escreve o seu nome no X, anteriormente conhecido como Twitter. Por vezes, há dezenas de contas que se fazem passar por ele, utilizando o seu nome e a sua fotografia.

Jiajun Qiu, que fugiu da China em 2016, tem enfrentado uma investida de trolls de Spamouflage. CNN

Os operadores do Spamouflage, explicou Linvill, criaram estes trolls para confundir as pessoas e impedir que encontrem a conta verdadeira de Qiu, baralhando as águas.

Atualmente a viver na Virgínia, Qiu gere um canal pró-democracia no YouTube e tem enfrentado um ataque de insultos homofóbicos, racistas e bizarros de contas de redes sociais que a equipa de Linvill e outros associaram ao Spamouflage.

Algumas contas publicaram desenhos animados que apresentam Qiu como um inseto que trabalha para o governo dos EUA. Outra imagem mostra-o a ser espezinhado por um Jesus dos desenhos animados. Outra ainda pinta-o como um cão à trela de um rato americano.

"Eu digo a verdade às pessoas, por isso elas querem fazer tudo o que for possível para me insultar", disse Qiu.

Linvill e a sua equipa localizaram centenas destes desenhos animados na Internet e afirmam que são um "sinal" do Spamouflage. Os cartoons, explicou Linvill, podem ser mais eficazes do que o texto porque são "apelativos" e "é preciso parar e olhar para eles". Além disso, estes desenhos animados originais podem ser facilmente traduzidos para centenas de línguas a um custo muito baixo.

Além das difamações online, Qiu diz que também foi alvo de ameaças através de outras mensagens em linha e de telefonemas de fontes não identificadas que acredita terem ligações ao governo chinês. Uma mensagem anónima dizia-lhe que seria preso e levado à justiça por violar a lei chinesa. Um e-mail fazia referência à igreja que frequenta em Manassas, Virgínia, e dizia que "para sua própria segurança e a dos fiéis, ele faria bem em encontrar outro lugar para ficar".

Qiu disse à CNN que o FBI o interrogou quatro vezes sobre estas ameaças e que recebeu instruções para contactar a polícia local se alguma vez for seguido.

"Todos os dias vivo com medo", disse Qiu.