O presidente Emmanuel Macron, que está de visita a Pequim, disse contar com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, "para chamar a Rússia à razão" em relação ao conflito na Ucrânia.

"A agressão russa na Ucrânia foi um golpe para a estabilidade. Sei que posso contar contigo para chamar a Rússia de volta à razão e fazer com que todos regressem à mesa de negociações", declarou Macron, depois da cerimónia de boas-vindas preparada por Xi Jinping no exterior do Grande Salão do Povo, o centro do poder na capital chinesa.

Macron iniciou quarta-feira uma visita de Estado de três dias a Pequim, com o objetivo de discutir a guerra na Ucrânia e as relações económicas bilaterais.

O chefe de Estado francês, que enfrenta uma situação política interna difícil na sequência da reforma das pensões, disse acreditar que esta viagem pode desempenhar um "papel importante" no desenho de uma solução para o conflito ucraniano. Nesse sentido, Macron saudou a "vontade da China de se comprometer com uma resolução" nesse sentido.

Antes do encontro com Xi Jinping, Macron reuniu-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, com quem se comprometeu a "construir um caminho comum" para resolver "todos os grandes conflitos em todo o mundo", além da guerra na Ucrânia.

“A capacidade de partilhar uma análise comum e construir um caminho comum é essencial”, defendeu.

Macron, que está a ser acompanhado nesta visita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assumiu-se como "a voz que pode unir a Europa" na procura pela solução do conflito na Ucrânia. O presidente francês sublinhou que o facto de estar a ser acompanhado de Von der Leyen serve para "acentuar a consistência desta abordagem".