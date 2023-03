O presidente da China foi reeleito, por unanimidade, para um terceiro mandato de cinco anos. Xi Jinping, de 69 anos, tinha já obtido em outubro um prolongamento de cinco anos na chefia do Partido Comunista Chinês (PCC) e da comissão militar, os dois mais importantes cargos do poder no país.

O presidente consolidou o poder depois de a Assembleia Popular Nacional (APN), órgão máximo legislativo da China, o nomear para um terceiro mandato, até 2028, sem precedentes entre os antecessores, no seguimento de uma emenda constitucional realizada em 2018 em que foi eliminado o limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para os chefes de Estado chineses.

O controlo do presidente sobre os três braços do poder - o Estado, o PCC e o exército - foi assim reforçado.

Na sessão plenária foram igualmente aprovadas as nomeações de Han Zheng (vice-presidente) e Zhao Leji (presidente do Comité Permanente da APN).

No final das votações, Xi, Han e Zhao procederam ao juramento da Constituição chinesa.