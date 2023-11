Seis anos depois do "lindo bolinho" em Mar-a-Lago, Xi Jinping regressa a uns EUA muito mais cautelosos

Xi Jinping promete mais abertura do mercado chinês e novos investimentos no exterior

Hong Kong (CNN) - Quando Xi Jinping pisou os Estados Unidos pela última vez, o então Presidente Donald Trump deu as boas-vindas ao líder chinês na sua casa rodeada de palmeiras em Mar-a-Lago. Debaixo da luz de velas quentes, os dois líderes uniram-se com a "mais bela fatia de bolo de chocolate" e uma canção popular chinesa cantada pelos netos de Trump.

Salientando a "grande química" entre eles, Trump elogiou Xi após o seu primeiro encontro pessoal e previu que "muitos problemas potencialmente maus irão desaparecer".

Mais de seis anos depois dessa cimeira ao estilo "lua de mel" na estância da Florida, os EUA preparam-se para receber novamente o líder chinês - desta vez num ambiente muito menos íntimo e com as duas maiores economias do mundo a parecerem mais um casal desconfiado à beira do divórcio.

Xi, que deverá participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco, e reunir-se à margem da cimeira com o Presidente dos EUA, Joe Biden, chegará a uma América que endureceu significativamente a sua posição contra ele. Ser duro com a China tornou-se um raro ponto de convergência na política cada vez mais polarizada do seu país de acolhimento.

Os ressentimentos são mútuos. Em Pequim, os funcionários oficiais que há muito suspeitavam das intenções dos Estados Unidos e se ressentiam da sua influência sentem-se agora justificados na sua convicção de que os EUA estão a tentar conter e suprimir a China.

Muito aconteceu entre as duas visitas de Xi: uma guerra comercial contundente, uma pandemia global e uma guerra furiosa na Europa - cada uma delas causando golpes profundos na relação EUA-China, que se deteriorou para o pior em décadas.

O que começou como uma luta comercial da era Trump rapidamente se estendeu a outras áreas, desde a tecnologia, a segurança nacional e a geopolítica até às visões da ordem global - competições que só se intensificaram sob a administração Biden.

As relações caíram para um novo mínimo em agosto passado, quando Pequim cortou os principais canais de comunicação com Washington em retaliação a uma visita de alto nível dos EUA a Taiwan. As tentativas de restabelecer o diálogo descarrilaram em fevereiro passado, quando um alegado balão de vigilância chinês foi abatido sobre o espaço aéreo dos EUA.

Desde então, os Estados Unidos passaram meses a tentar estabelecer contactos com o seu maior rival estratégico, incluindo o envio de quatro funcionários oficiais do gabinete a Pequim durante um verão atarefado na capital chinesa.

Pequim tem-se mantido calma. Quando o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, finalmente retribuiu a visita a Washington DC no mês passado - vista como um sinal de esperança para a cimeira Xi-Biden -, avisou os americanos de que "o 'caminho para São Francisco' não será fácil".

Além da viagem acidentada até lá, o cenário da reunião também é revelador.

Xi chega aos EUA esta semana, juntamente com cerca de duas dúzias de líderes mundiais, para a cimeira da APEC, um evento muito mais formal e empresarial do que a reunião de apresentação na residência privada de Trump em 2017.

Nessa altura, a cimeira de Mar-a-Lago tinha como objetivo construir uma relação pessoal, disse Yun Sun, diretor do programa para a China do Centro de Estudos Stimson, em Washington.

"A relação (EUA-China) ainda não tinha afundado", disse Sun. "Quando ele fez a visita, os chineses ainda esperavam (por uma) diplomacia de liderança e que eles poderiam ter um relacionamento muito bom."

Xi e Biden já se conheciam há mais de uma década e passaram dezenas de horas juntos nos EUA e na China antes de Biden se tornar presidente dos EUA. Os dois encontraram-se pela primeira vez como líderes de Estado no ano passado em Bali, na Indonésia, à margem da cimeira do G20.

Diplomacia com toque pessoal

Diplomacia com um toque pessoal tem sido uma caraterística central das visitas dos líderes chineses aos EUA.

Quando as relações diplomáticas foram restabelecidas em 1979, o presidente americano Jimmy Carter convidou o líder supremo da China, Deng Xiaoping, para uma viagem inovadora aos Estados Unidos - e os dois líderes estabeleceram uma relação pessoal.

No seu diário pessoal, Carter descreveu Deng como "esperto, duro, inteligente, franco, corajoso, pessoal, seguro de si, amigável", apelidando a sua visita de "uma das experiências mais agradáveis da minha Presidência".

Durante essa viagem, o líder comunista chinês ficou famoso por usar um chapéu de cowboy num rodeo do Texas, perante uma multidão que aplaudia - um momento que captou a imaginação do público americano.

O sucessor de Deng, Jiang Zemin, conhecido pela sua personalidade multifacetada e pelos seus muitos talentos musicais, surpreendia frequentemente os seus anfitriões americanos com canções e danças improvisadas.

Na sua primeira visita aos EUA em 1997 - a primeira de um líder chinês após o massacre da Praça Tiananmen - Jiang suavizou as arestas da sua imagem cantando ópera de Pequim num banquete de gala na Califórnia e tocando ukulele num jantar no Havai.

Cinco anos mais tarde, o Presidente George W. Bush convidou Jiang para o seu rancho no Texas, antes de participarem na cimeira da APEC no México.

Esta abordagem pessoal foi novamente utilizada quando Xi se encontrou com o Presidente Barack Obama pela primeira vez em 2013, meses depois de ter assumido a liderança da China.

Em Sunnylands, um exuberante retiro no deserto californiano, os dois líderes conversaram e sorriram enquanto passeavam por um relvado bem cuidado e por uma pequena ponte. Para combinar com o ambiente informal, deixaram para trás as gravatas e os casacos de fato. No final da cimeira, Obama declarou que a visita tinha sido "fantástica".

Esse passeio amigável em Sunnylands também inspirou o famoso meme que compara Xi a Winnie the Pooh, depois de fotografias que justapõem Xi e Obama com o urso amante de mel e o seu amigo tigre se terem tornado virais nas redes sociais chinesas. Como resultado, o ursinho Pooh tornou-se um alvo improvável da censura na China.

Sun, especialista do Centro Stimson, afirmou que este tipo de diplomacia pessoal entre líderes de topo era considerado muito importante para moldar e consolidar os laços bilaterais.

"Mas penso que já passámos essa fase. Não consigo imaginar que Biden convide Xi Jinping para a sua residência privada", disse.

"[A reunião de] São Francisco vai ser muito comercial. E será muito oficial".

Cresce a desilusão

Alguns anos após o início da presidência de Xi, os responsáveis oficiais americanos começaram a aperceber-se de que nem sempre podiam contar com as promessas feitas pelo líder chinês durante a diplomacia pessoal.

Um dos principais pontos nevrálgicos foi a promessa feita por Xi em 2015, durante uma visita de Estado aos EUA, de que não iria "prosseguir com a militarização" do Mar do Sul da China, uma promessa que contrastou fortemente com o que aconteceu depois.

"Os quatro anos do governo Obama prejudicaram muito a confiança dos americanos no comportamento da China sob o comando de Xi", disse Sun.

Foi notável o facto de a visita de Xi a Mar-a-Lago ter ocorrido três meses após a tomada de posse de Trump.

"Xi queria estabelecer uma boa relação com Trump numa fase inicial para manter a dinâmica", disse Suisheng Zhao, diretor do Centro de Cooperação China-EUA da Universidade de Denver.

"Mas Trump é um animal totalmente diferente".

Em poucos meses, Trump acusou a China de não fazer "NADA" para impedir a busca da Coreia do Norte por armas nucleares e, pouco depois, começou a guerra comercial.

"Agora, estamos num lugar onde ambos os lados causaram muitos danos na confiança um do outro, e ambos os lados estão a descobrir que os seus interesses nacionais fundamentalmente não se alinham", disse Sun.

Quintas do Iowa, retrato da Golden Gate

A visita desta semana será a quinta viagem de Xi à América como líder máximo da China e a décima viagem aos EUA na sua vida.

Xi visitou pela primeira vez aos Estados Unidos aos 31 anos, em 1985, naquela que terá sido a sua primeira viagem fora da China. Nessa altura, o então novo funcionário do governo, pouco conhecido, era o chefe do partido de um condado pobre na província central de Henan.

Liderou uma delegação agrícola de cinco homens para aprender sobre as práticas agrícolas e pecuárias no Iowa, onde visitou quintas, fez um piquenique num cruzeiro no rio Mississippi e ficou com uma família americana.

No âmbito da viagem, Xi fez também uma paragem em São Francisco e posou para uma fotografia em frente à icónica ponte Golden Gate.

Nas décadas que se seguiram, Xi visitou os EUA mais quatro vezes antes de assumir o poder no final de 2012.

Antes de as relações bilaterais se deteriorarem, a propaganda oficial chinesa apresentava frequentemente essas visitas como um exemplo da amizade profunda e de longa data entre os EUA e a China.

Os especialistas afirmam que é difícil saber se, ou como, as primeiras visitas de Xi aos EUA podem ter afetado a sua visão da América.

Zhao, académico da Universidade de Denver, afirma que a experiência pessoal de Xi terá provavelmente um impacto muito superficial. "Se ele fosse (uma pessoa comum e) não o líder forte que é hoje, isso poderia ter afetado o seu pensamento", afirmou.

Sun afirmou que, embora Xi tenha tentado dar uma imagem de estadista de uma grande potência, ele é "sobretudo um político interno".

"Não sei se as anteriores visitas de Xi Jinping aos Estados Unidos tiveram um grande impacto na sua política externa. Penso que o seu estilo de política externa é decidido pelo seu estilo político interno, que é o seguinte: eu sou o Imperador e sou eu que decido tudo".

