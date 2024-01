Última purga de Xi Jinping visa os militares. Porque é que os generais poderosos caíram em desgraça na China?

Durante grande parte de 2023, uma tempestade envolveu silenciosamente o maior exército do mundo - o Exército de Libertação Popular (ELP) da China.

Por detrás das muralhas do governo e dos complexos militares da capital chinesa, generais poderosos têm desaparecido da vista do público, um após outro. Alguns foram posteriormente afastados dos seus cargos sem qualquer explicação, mesmo para funções tão importantes como a de ministro da Defesa.

Depois de meses de intensa especulação pública e de respostas evasivas por parte dos porta-vozes do governo, o sinal mais claro de uma purga generalizada no seio das forças armadas chinesas surgiu no final do ano, quando nove militares de alta patente do ELP foram expulsos do mais alto órgão legislativo do país.

Embora o Congresso Nacional do Povo (CNP) não passe de um parlamento de protocolo, os seus membros gozam de um certo grau de imunidade em relação a detenções e ações penais, garantido pela Constituição. Anteriormente, estas expulsões súbitas serviam muitas vezes de prelúdio a outras ações disciplinares ou judiciais.

Em consonância com a opacidade que envolve a política da elite chinesa, não foi dada qualquer razão para a súbita expulsão dos generais daquele órgão.

Mas os especialistas que há muito estudam as forças armadas chinesas apontam como causa provável uma purga de corrupção - possivelmente sobre a aquisição e desenvolvimento de equipamento avançado que tem sido um elemento-chave nos esforços do líder Xi Jinping para "modernizar" o ELP e transformá-lo numa força de combate de "classe mundial".

Para alguns, a escala e a profundidade das últimas purgas recordam as sondas de corrupção nos primeiros anos do mandato de Xi, que levaram à queda de vários generais superiores e dos seus subordinados.

Desde a sua chegada ao poder em 2012, Xi fez da erradicação da corrupção e da deslealdade uma marca do seu governo e os últimos abalos sugerem que a campanha está longe de ter terminado no seio das forças armadas.

No centro da última purga está a Força de Foguetes do ELP, um ramo de elite que Xi criou para supervisionar o arsenal de mísseis nucleares e balísticos da China, em rápida expansão.

O líder chinês descreveu a força como um "núcleo de dissuasão estratégica, um suporte estratégico para a posição do país como uma grande potência e uma pedra angular sobre a qual construir a segurança nacional".

"Neste momento, é óbvio para Xi Jinping e para o alto comando chinês que a liderança da Força de Foguetes foi comprometida", afirma James Char, um observador de longa data do PLA e investigador da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, em Singapura.

"Se esta situação se mantivesse a longo prazo, teria definitivamente repercussões na capacidade global de combate do ELP", acrescenta.

Xi Jinping reúne-se com militares durante uma inspeção do Comando de Operações Sul do Exército Popular de Libertação (Li Gang/Xinhua via AP)Legenda

Um foco de corrupção

Entre os nove membros do ELP expulsos do CNP, cinco estão ligados à Força de Foguetes.

O mais notável foi o general Li Yuchao, que foi abruptamente substituído como comandante em julho, juntamente com o seu comissário político. O antecessor de Li e dois antigos vice-comandantes também fazem parte da lista, bem como um funcionário responsável pela aquisição de equipamento da força.

Outros três militares afastados estavam também envolvidos na aquisição de armas - dois eram oriundos do Departamento de Desenvolvimento de Equipamento do ELP, enquanto o outro supervisionava o equipamento da Frota do Mar do Sul da Marinha do ELP antes de se tornar seu comandante.

O outro general demitido era um antigo comandante da Força Aérea do ELP.

"Pela filiação destes nove funcionários (...) podemos mais ou menos presumir que a corrupção é a principal causa por detrás das investigações sobre os seus atos ilícitos", sublinha Char.

A expulsão dos nove funcionários ocorreu apenas dois dias depois de três executivos do setor aeroespacial do complexo militar-industrial chinês terem sido destituídos dos seus cargos no principal órgão consultivo político do país.

A ação contra os três executivos, que pertenciam a empresas estatais de defesa que fabricam armas e mísseis, é vista por alguns analistas como mais um indício de uma investigação de corrupção nas aquisições militares para a Força de Foguetes - uma área altamente secreta e lucrativa, com milhares de milhões de euros de financiamento, que constitui um terreno fértil para a corrupção.

"A Força de Foguetões do PLA tem sido investida com muito equipamento dispendioso desde 2016", explica Char, referindo-se à altura em que Xi efetuou uma ampla reforma das forças armadas.

Como parte dessa reforma ambiciosa, a Força de Foguetes foi transformada num serviço armado completo a partir do antigo Segundo Corpo de Artilharia. Desde então, tem vindo a realizar uma expansão sem precedentes, acrescentando novos e poderosos mísseis balísticos intercontinentais e de alcance intermédio ao seu arsenal e aumentando o número de brigadas de mísseis de 29 para 40.

"É evidente que, com este aumento da dimensão da Força de Foguete do ELP, a quantidade de equipamento e de investimento que o ELP investiu no serviço é imensa", sublinha Char.

Nos últimos anos, fotografias de satélite mostraram a construção do que parecem ser centenas de silos para mísseis balísticos intercontinentais nos desertos chineses, e o Departamento de Defesa dos EUA prevê que a China poderá ter cerca de 1.500 ogivas nucleares até 2035 se continuar a expandir o seu arsenal ao ritmo exponencial atual.

Em setembro, a CNN revelou também que a China, juntamente com a Rússia e os Estados Unidos, construíram novas instalações e escavaram novos túneis nos seus locais de testes nucleares nos últimos anos.

"Xi atribuiu grande importância a esses desenvolvimentos e essa atenção pode ter exposto o nível de corrupção que gerou um esforço de limpeza que teve o benefício adicional de minar as redes de patrocínio que podem infringir os planos e o poder de Xi", diz Carl Schuster, antigo diretor de operações do Centro Conjunto de Informações do Comando do Pacífico dos EUA.

"Xi quer pessoas qualificadas em cuja lealdade e discernimento confia".

Veículos militares que transportam mísseis balísticos intercontinentais DF-5B passam pela Praça Tiananmen durante um desfile militar que assinala o 70.º aniversário da fundação da República Popular da China, realizado em Pequim em 2019 (CNN)

Implicações no combate

A Força de Foguetes desempenhará um papel fundamental em qualquer conflito em torno de Taiwan ou do Mar da China Meridional - dois potenciais pontos de conflito entre os EUA e a China - liderando os primeiros ataques às forças inimigas e dissuadindo a intervenção dos EUA, de acordo com Schuster.

Dada a importância estratégica da força, uma questão fundamental é a de saber se a purga de grande alcance irá prejudicar as suas operações ou a sua prontidão de combate.

Até agora, Xi tem deixado os comandantes e o pessoal de nível operacional intactos, observa Schuster.

"Os líderes seniores estiveram envolvidos na construção da força mas, nesta altura, não é provável que tenham estado envolvidos nas operações e no planeamento", disse.

Apesar de a purga em grande escala ter certamente afetado o moral da Força de Foguetes e a ter colocado sob um controlo mais rigoroso, Char refere que, de um modo geral, "é pouco provável que as capacidades de combate do ELP tenham sido comprometidas de forma substancial".

No âmbito da reforma militar levada a cabo por Xi, "os meios da Força de Foguetões foram, de facto, cada vez mais integrados no sistema de comando conjunto do PLA. Portanto, isso significa que a capacidade do ELP para efetuar ataques com mísseis, como parte de uma campanha conjunta mais vasta, não será provavelmente comprometida", acrescenta.

No meio de tensões geopolíticas crescentes, os especialistas dizem que, a longo prazo, é crucial para Xi limpar a podridão dentro do ELP, especialmente em torno dos seus sistemas de armas.

Se as purgas resultarem numa força de combate mais disciplinada, eficaz e pessoalmente leal - isso poderá ser uma vitória para Xi.

O fraco desempenho das forças armadas russas na guerra com a Ucrânia - desde equipamento de baixa qualidade a pacotes de rações fora de prazo e fraquezas mortais dos tanques - serviu de lição para Xi e para os seus generais de topo sobre os perigos da corrupção.

"A limpeza é importante porque, daqui para a frente, ele vai querer garantir que a Força de Foguetes do PLA tenha equipamento letal que funcione num campo de batalha", explica Char.

O antigo ministro da Defesa Li Shangfu foi afastado do seu cargo em outubro de 2023, depois de ter desaparecido durante meses da vista do público (Alexander Zemlianichenko/AP)

A "ponta do icebergue

Os sinais de problemas relacionados com a aquisição de armas já eram evidentes em julho.

Dias antes da surpreendente mudança de liderança da Força de Foguetes, o Departamento de Desenvolvimento de Equipamento ordenou uma nova repressão das práticas de aquisição corruptas, apelando ao público para que comunicasse dicas sobre atividades questionáveis que remontassem a outubro de 2017.

A investigação coincidiu com o período em que o departamento era dirigido por Li Shangfu, o antigo ministro da Defesa que foi afastado do seu cargo em outubro, depois de ter desaparecido da vista do público durante meses sem explicação.

Um dos adjuntos de Li no departamento de equipamento, Zhang Yulin, foi um dos nove demitidos do parlamento na semana passada.

"Agora que foram destituídos da sua qualidade de membros do CNP, os seus casos podem passar à fase seguinte, que é o processo de acusação militar", diz Char, acrescentando que a purga está longe de ter terminado.

"Estou certo de que há mais generais cujas ações foram investigadas. Parece ser apenas a ponta do icebergue".

Alguns dos oficiais sob investigação podem não ter idade suficiente para ocupar lugares na legislatura, enquanto outros podem já ter-se reformado.

No topo da lista dos analistas está o antigo ministro da Defesa, Wei Fenghe, de quem não se ouve falar desde março passado, altura em que se reformou e passou o testemunho a Li Shangfu. Wei foi o primeiro comandante da Força de Foguetes quando esta foi renovada no final de 2015.

Quando questionado sobre o paradeiro de Wei em agosto, um porta-voz do Ministério da Defesa da China disse que os militares têm "tolerância zero para a corrupção" e prometeu "investigar todos os casos e reprimir todos os funcionários corruptos".

O general Ju Qiansheng, comandante da Força de Apoio Estratégico do ELP responsável pela guerra espacial e cibernética, também não é visto desde o verão.

Ju levantou suspeitas depois de ter faltado a uma receção no final de julho para celebrar o 96º aniversário da fundação do ELP e a uma cerimónia de recompensa dos astronautas chineses em setembro.

Mais de uma década depois de Xi ter assumido o cargo, o líder mais poderoso e autoritário da China em décadas continua a lutar contra generais e oficiais corruptos e desleais - alguns deles escolhidos a dedo e promovidos por ele.

"Penso que pode demitir quem quiser. Mas o simples facto de continuar a destituir pessoas diz muito sobre o seu fraco discernimento no que diz respeito a estas nomeações de pessoal", afirma Char.

"Tudo o que estamos a ver neste momento, todas as purgas, deve-se realmente ao sistema centralizado de partido único da China e ao facto de não haver escrutínio público a que o ELP está sujeito."

Yun Sun, diretor do programa para a China do Centro de Estudos Stimson, em Washington, disse que as purgas mostram que a corrupção não pode ser completamente erradicada do sistema, apesar dos esforços incansáveis de Xi.

"O poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente", disse ela. "Xi está determinado a combater a corrupção, mas a corrupção é um produto do sistema que ele está a defender. É uma armadilha".