Xi Jinping diz a chefes de segurança nacional para se prepararem para os “piores cenários”

O líder chinês, Xi Jinping, apelou aos seus principais responsáveis pela segurança nacional para que pensem nos “piores cenários” e se preparem para “mares tempestuosos”, numa altura em que o Partido Comunista, no poder, intensifica esforços para combater quaisquer ameaças internas e externas.

“A complexidade e a dificuldade das questões de segurança nacional que enfrentamos atualmente aumentaram significativamente”, afirmou Xi esta terça-feira numa reunião da Comissão de Segurança Nacional do partido, segundo informou a agência noticiosa estatal Xinhua.

“Devemos aderir aos modos de pensamento de base e de pior cenário possível, e prepararmo-nos para passar por grandes testes de ventos fortes e ondas agitadas, e até mesmo por mares perigosos e tempestuosos”, acrescentou.

As últimas instruções severas de Xi, o líder mais poderoso da China em décadas, surgem numa altura em que Pequim enfrenta uma série de desafios, desde uma economia em dificuldades até ao que considera ser um ambiente internacional cada vez mais hostil.

Perante aquilo a que chamou uma situação “complexa e grave”, Xi disse que a China deve acelerar a modernização do seu sistema de segurança nacional e das suas capacidades, com o objetivo de as tornar mais eficazes no “combate real e utilização prática”.

Xi apelou também à China para que avance com a construção de um sistema de monitorização dos riscos de segurança nacional e de alerta precoce, reforce a instrução em matéria de segurança nacional e melhore a gestão da segurança dos dados e da inteligência artificial.

Desde que chegou ao poder, há uma década, Xi fez da segurança nacional um paradigma fundamental que permeia todos os aspetos da governação da China, dizem os especialistas.

O conceito de segurança nacional foi alargado de modo a abranger tudo, desde a política, a economia, a defesa, a cultura e a ecologia até ao ciberespaço. Estende-se do mar profundo e das regiões polares até ao espaço, bem como aos grandes volumes de dados e à inteligência artificial.

No âmbito da noção de “segurança nacional abrangente” de Xi, a China introduziu uma série de legislação para se proteger contra as ameaças que se fazem sentir, incluindo leis sobre a luta contra o terrorismo, contraespionagem, cibersegurança, organizações não governamentais estrangeiras, serviços de informações nacionais e a segurança dos dados.

Mais recentemente, alargou o âmbito da sua já abrangente lei de contraespionagem, que passou a abranger os segredos de Estado e os serviços de informações, a quaisquer “documentos, dados, materiais ou artigos relacionados com a segurança e os interesses nacionais”.

“Na República Popular da China de Xi, tudo é segurança nacional, e há uma concentração cada vez maior em coordenar melhor a segurança e o desenvolvimento, com o lado da segurança a ganhar ao lado da economia, ao que parece”, escreveu Bill Bishop, um observador de longa data da China, no boletim informativo Sinocism, referindo-se à China com o seu nome oficial, República Popular da China.

Em Hong Kong, Pequim impôs uma vasta lei de segurança nacional para reprimir a dissidência, depois de enormes protestos democráticos terem agitado a cidade.

A perceção de que a segurança substituiu o crescimento económico como principal prioridade de Pequim é agravada por várias rusgas recentes a empresas estrangeiras, incluindo a consultora americana Bain & Company e a empresa de auditoria Mintz Group.

As rusgas assustaram as empresas internacionais, numa altura em que o governo chinês está a tentar atrair o investimento estrangeiro para ajudar a reanimar uma economia em abrandamento, prejudicada por três anos de restrições zero Covid.

Em março, as autoridades chinesas detiveram um empregado japonês da Astellas Pharma em Pequim por suspeita de espionagem – foi o 17º cidadão japonês a ser detido na China desde que a lei de contraespionagem foi introduzida em 2014.

Na reunião de terça-feira, Xi disse que a China deve moldar proactivamente um “ambiente externo seguro” para melhor manter a segurança da “abertura” do país e “promover a integração profunda do desenvolvimento e da segurança”.