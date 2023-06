Pelo menos 11 mortos em salão de jogos nas Honduras

Pelo menos 11 pessoas foram baleadas mortalmente no sábado, num salão de jogos em Choloma, Cortés, no norte do país, informou a imprensa local.

As vítimas são dez homens e uma mulher. Três outras pessoas ficaram feridas.

A imprensa local noticiou também a morte de pelo menos oito outras pessoas em diferentes incidentes violentos só no departamento de Cortés.

O massacre deste fim de semana vem juntar-se ao de terça-feira passada, quando 46 mulheres morreram numa prisão, perto de Tegucigalpa.

Das 46 vítimas, 23 foram mortas por armas de fogo e facas, enquanto as demais morreram queimadas no incêndio.

Na quinta-feira, outras três pessoas, uma mulher e dois homens, morreram no bairro de Rio de Piedras, em San Pedro Sula, a segunda maior cidade de Honduras.

A mulher foi identificada como Erika Bandy García, mulher do traficante de drogas hondurenho Nery Orlando López, que morreu na prisão em 2019. Um dos homens era o motorista de García e o outro seu guarda-costas, segundo a Polícia Nacional.