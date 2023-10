Chris Rock convidou Jada Pinkett Smith para sair depois de ter levado o estalo de Will Smith nos Óscares

Chris Rock terá convidado Jada Pinkett Smith para saírem juntos no meio de rumores de divórcio

O casamento de Will Smith e Jada Pinkett Smith tem sido tema de interesse para muita gente nos últimos anos, até mesmo para Chris Rock, de acordo com Pinkett Smith.

“Todos os verões, surgiam notícias de que eu e o Will nos íamos divorciar”, contou Pinkett Smith à revista People. “E neste verão em particular, Chris [Rock], pensou que nos íamos divorciar. Então, ele ligou-me e basicamente disse: 'Eu adoraria levar-te a sair'".

Pinkett Smith disse que foi apanhada de surpresa pelo telefonema.

“Eu disse: ‘O que queres dizer com isso?’ Ele disse: ‘Bem, tu e o Will não se vão divorciar?’ Eu disse-lhe: 'Não. Chris, isso são apenas rumores'", recordou Pinket Smith. "Ele ficou chocado. E desculpou-se profusamente e foi isso".

A CNN contactou representantes da Rock para obter um comentário.

Jada Pinkett Smith na 94.ª edição dos Óscares (Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

Pinkett Smith escreve sobre o encontro no seu livro de memórias, "Worthy", que está próximo de sair.

O seu marido, Will Smith, deu um estalo a Rock enquanto ele apresentava um prémio durante a transmissão dos Óscares de 2022, depois de Rock ter feito uma piada sobre o facto de Pinkett Smith ser careca. Ela sofre de alopecia, que lhe causou perda de cabelo.

Pinkett Smith disse à revista People acreditar que tinha havido um “mal-entendido entre Chris e eu no que diz respeito aos Óscares de 2016”.

Naquele ano, Rock foi o anfitrião da cerimónia de entrega de prémios e Pinkett Smith apelou a um boicote como parte do movimento #OscarsSoWhite, depois de o seu marido ter sido preterido para uma nomeação pelo seu desempenho no filme “A Força da Verdade” (“Concussion").

A atriz diz agora que pode não estar ciente do “nível de pressão” que Rock pode ter sofrido na época.

“Eu provavelmente deveria ter-lhe ligado e dito: 'Ei, tu estás bem’?", Disse ela. “E dizer-lhe que, apesar de estar a pronunciar-me sobre os Óscares, ‘desejo-te o melhor e quero que saibas disso’, eu devia ter tirado tempo para lhe ligar e dizer isso. Mas os sentimentos dele podem ter ficado feridos”.

Os dois falaram e pediram desculpas um ao outro após o incidente de 2016, contou ela.

Pinkett Smith disse que Rock tentou falar com ela durante um intervalo na cerimónia dos Óscares de 2022, após a bofetada, numa tentativa de lhe pedir desculpa.

“Ele disse: 'Eu não queria fazer-te nenhum mal’. Eu disse: 'Não posso falar sobre isso agora, Chris. Isso é uma coisa de m***", disse ela à People. “Pensei que isto era sobre os Óscares de 2016 e... sobre coisas que eles tinham mesmo antes de eu entrar em cena, no final dos anos 80. Tenho de deixar isto para o Will e o Chris falarem, eles de certeza lá têm as suas coisas."

O seu livro de memórias deverá ser publicado nos EUA a 17 de outubro.