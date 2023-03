Já passou quase um ano desde que o país inteiro, se não o mundo inteiro, falava de "a bofetada".

A bofetada em questão ocorreu quando a estrela de Hollywood Will Smith subiu ao palco dos Óscares e atingiu o apresentador Chris Rock após uma piada que o comediante fez sobre a sua mulher. Depois de bater na cara de Rock, Smith gritou: "Mantém o nome da minha mulher fora da tua boca de merda [fucking mouth, no original]!"

No sábado, Rock respondeu: anfitrião do primeiro stand-up ao vivo da Netflix, mostrou a Smith e ao mundo o que acontece quando se dá uma bofetada a um comediante famoso. O especial de comédia intitulado "Chris Rock": Selective Outrage" [indignação seletiva na tradução literal] poderia ter-se chamado "Rock's Revenge" [a vingança de Rock].

Ficou claro que Rock estava a descarregar a sua raiva numa pessoa: Will Smith. Mas o especial também tinha como alvo, em menor grau, a mulher do ator, Jada Pinkett Smith, cujo nome Smith gritou com raiva que Rock precisava de manter fora da sua boca.

Depois do especial, Chris Rock era um trending topic [tendência] no Twitter e por uma boa razão. O humorista, de forma hilariante - e por vezes com raiva - foi atrás de Smith por o ter agredido em frente ao mundo. O comediante três vezes vencedor do Grammy abriu o seu espetáculo de uma hora prometendo que iria falar do incidente, brincando: "As pessoas dizem sempre que as palavras magoam... quem diz que as palavras magoam nunca levou um murro na cara." Depois, riu-se de vários tópicos diferentes, incluindo a dependência, o aborto, o racismo e a "consciência".

Nos últimos 10 minutos, Rock ganhou vida. Ele arrancou o set final de piadas dizendo: "Vocês sabem o que me aconteceu, a ser espancado... e as pessoas ficam tipo: 'será que doeu? Ainda dói! Tenho 'Summertime' a tocar no meu ouvido!" (Rock estava a referir-se à canção de sucesso de 1991 que Smith gravou com o DJ Jazzy Jeff). Mas o comediante disse: "Não sou uma vítima, querida. Nunca me verão na Oprah ou na Gayle a chorar", acrescentando que "levou aquele golpe como Pacquiao".

É verdade, Rock não se queixou de ter sido esbofeteado - em vez disso, trabalhou num espetáculo de comédia que seria transmitido como um especial da Netflix extremamente popular, para igualar a pontuação.

E se ele o fez. Como Muhammad Ali (que Smith interpretou no filme "Ali"), Rock flutuou pelo palco como uma borboleta mas picou Smith como uma abelha. Primeiro, pôs o público do seu lado ao sublinhar o quanto Smith é muito maior do que ele: "Este tipo faz os filmes sem camisa"!, brincou Rock. "Nunca me viram fazer um filme sem camisa", disse, acrescentando: "Se estou num filme a ser operado ao coração visto uma camisola."

Depois partilhou uma pequena história, lembrando ao público como Smith e a esposa Jada Pinkett Smith tinham partilhado publicamente que ela o traiu com um dos amigos do filho. Rock listou várias pessoas que tinham troçado de Smith por esta revelação, desde os apresentadores do "The View" até rappers conhecidos. Toda a gente, disse, estava a falar disso.

"Toda a gente! Toda a gente!", brincou o comediante. "E em quem é que ele bate? Em mim!"

O antigo membro do elenco de "Saturday Night Live" também partilhou que, no passado, tinha "amado" Smith: "Eu torci pelo Will Smith toda a minha vida." Mas depois da bofetada, tudo isso mudou.

Rock acabou o especial abordando uma questão que lhe foi colocada repetidamente desde a bofetada: "'Como é que não fez nada naquela noite?'", disse o comediante que as pessoas lhe perguntavam.

A resposta surgiu no final do seu espetáculo: "Porque eu tenho pais. Sabem o que os meus pais me ensinaram? Nunca lutes na frente de brancos." Com isso, Rock largou o microfone enquanto a plateia aplaudia de pé.

Mas ele poderia ter acrescentado que não precisava de lutar contra Smith. O que Rock fez no seu especial de comédia deve ter sido muito mais doloroso para Smith - e muito mais catártico para Rock - do que se tivesse esbofeteado o ator nos Óscares.

Nessa cerimónia de há um ano, Smith voltou ao palco após a bofetada para receber o prémio de melhor ator - um destaque na carreira - pela sua interpretação do pai de Serena e Venus Williams em "King Richard - Para além do jogo".

"O amor faz-nos fazer coisas loucas", disse o ator ao público ao receber a estatueta. No mês seguinte, Smith recebeu uma suspensão de uma década dos Óscares. Depois, em julho, divulgou um vídeo dizendo que estava "profundamente arrependido" pela sua agressão a Rock. Não tenho dúvidas de que no sábado, Rock o fez sentir remorsos novamente.

A lição de todo este encontro é simples: nunca esbofeteie um comediante, especialmente um famoso. A não ser, claro, que queira se tornar uma piada no mundo inteiro.