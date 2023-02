Foi no verão de 2021 que Christina Applegate começou a sentir dor nas pernas e a ter tremores. O diagnóstico de esclerose múltipla chegou pouco depois. Passado um ano e meio, a atriz de "Dead to Me" surgiu na passadeira vermelha dos prémios SAG, no Fairmont Century Plaza, Califórnia, acompanhada pela filha Sadie Grace LeNoble.

A atriz, que estava nomeada para o prémio de melhor atriz pela série da Netflix, caminhou pela passadeira vermelha apoiada numa bengala onde se podia ler a mensagem "vai-te lixar, esclerose".

A presença de Applegate nos prémios deste domingo (madrugada em Lisboa) já tinha sido anunciada pela própria atriz numa entrevista ao jornal Los Angeles Times no início do mês de fevereiro. Foi nessa conversa, onde falou da carreira e também da doença, que afirmou que esta seria, "provavelmente", a sua última passadeira vermelha.

"Esta é provavelmente a minha última cerimónia de entrega de prémios como atriz, por isso é uma data muito importante", afirmou.

A protagonista de "Dead to Me" disse ainda que mesmo a carreira enquanto atriz poderá estar perto do fim até porque, "neste momento", não se consegue imaginar a "levantar às cinco da manhã e passar 12 a 14 horas a filmar".

"Neste momento, não tenho essa força em mim", confessou, acrescentando que o próximo passo deverá passar pela produção e por "fazer muitas locuções para ganhar algum dinheiro" e garantir que a filha é alimentada e que têm uma casa para morar.

Isto porque, depois de ter sido diagnosticada com esclerose múltipla durante as gravações de "Dead to Me", Christina Applegate insistiu em voltar para terminar a série, com a ajuda da equipa de produção que compreendeu e a ajudou naquilo que podia ou não fazer.

Segundo a revista Today, as gravações da série chegaram a estar paradas durante cinco meses depois do diagnóstico da atriz para que esta pudesse dar início aos tratamentos.

"Foram incríveis. Eu era um desastre naqueles primeiros dias, apesar das piores cenas acontecerem quando estava sozinha na minha caravana. Mas houve momentos em que caí no set e disse 'não posso, preciso de meia hora' e todos foram muito amáveis comigo", recordou.

Liz Feldman, Christina Applegate e Linda Cardellini (Richard Shotwell/Invision/AP)

Segundo o El País, a atriz já tinha reconhecido a ajuda da equipa quando recebeu a estrela no Passeio da Fama, em Hollywood. Naquela que foi a sua primeira presença em público depois do diagnóstico, Christina Applegate apareceu rodeada pela família, amigos e companheiros de profissão, entre eles Katey Sagal, com quem contracenou em "Dead to Me" e em "Casado... com Filhos", e Liz Feldman.

“Não posso estar de pé durante muito tempo, pelo que vou agradecer a quem realmente preciso de o fazer. A pessoa mais importante é a minha filha. És muito mais do que acreditas. És bonita e amável, inteligente e interessante. Sinto-me agradecida todos os dias por me levantar para te levar à escola, muito obrigada por estares ao meu lado com isto tudo", afirmou Applegate por entre lágrimas.

Christina Applegate, de 51 anos, participou ainda na série Friends, como atriz convidada, papel que lhe valeu um Emmy em 2003.