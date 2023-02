A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou numa entrevista divulgada esta segunda-feira que espera que os bancos reflitam na remuneração dos depósitos dos seus clientes os aumentos das taxas de juro feitas pela instituição.

Na entrevista ao The Economic Times, Lagarde indicou que o BCE vai continuar a subir o preço do dinheiro para conter a inflação em conformidade com o objetivo a médio prazo de 2%.

"Queremos que as nossas subidas de taxas de juro sejam transmitidas ao setor financeiro, incluindo os bancos. A minha esperança é, porque queremos que a transmissão monetária seja canalizada através da economia, que os bancos também reflitam essas subidas das taxas de juro na sua remuneração de depósitos", salientou Lagarde.

Quanto à política monetária do BCE, a francesa recordou que a instituição tem aumentado as taxas desde julho passado a um ritmo e dimensão sem precedentes e reiterou que mais aumentos serão efetuados, se necessário, para levar a inflação de volta ao objetivo de 2% em tempo útil.

"Será preciso o que for preciso. O que eu sei é que vamos trazer a inflação de volta aos 2%. E queremos não só trazê-la de volta aos 2%, mas também mantê-la nesse nível de forma sustentável", afirmou, observando que as taxas de juro são o instrumento mais eficiente nas circunstâncias atuais.

Sobre a resposta orçamental, Lagarde insistiu que os governos devem assegurar que as suas medidas de apoio sejam temporárias e direcionar o seu apoio para aqueles que mais precisam dele.

"Temporárias, direcionadas e personalizadas. Estes são os três princípios-chave", resumiu Lagarde.