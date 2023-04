Esta noite, é uma boa oportunidade para ficar acordado até mais tarde e testemunhar um dos mais espantosos acontecimentos astronómicos - as Líridas, uma chuva de meteoros que começou no dia 16 de abril e vai atingir o seu auge durante esta madrugada.

A melhor altura para observar as Líridas, de acordo com a Royal Astronomical Society, será por volta das 03:00 da manhã. Observadores que tenham acesso a uma vista não poluída por demasiados focos de luz poderão ver cerca de 10 meteoros por hora.

Os meteoros são pequenas partículas de detritos interplanetários que entram na atmosfera terrestre a alta velocidade, variando de 10 a 70 quilómetros por segundo. À medida que aquecem, criam uma faixa de luz. Em qualquer noite clara, são visíveis alguns meteoros esporádicos, mas, em certas alturas do ano, a atividade dos meteoros é muito mais elevada, conduzindo a autênticas ‘chuvas luminosas'.

Esta chuva das Líridas recebe este nome por ter o seu ponto radiante a partir da constelação de Lyra. A chuva de meteoros vem da cauda do Cometa Thatcher, que se aproximou pela última vez do sol em 1861. À medida que a Terra passa pelo fluxo de destroços deixado pelo cometa, parte do material arde na nossa atmosfera, criando uma chuva de meteoros.

Ao contrário de muitos fenómenos astronómicos, as chuvas de meteoros são fáceis de observar e o melhor é não recorrer a telescópios ou binóculos, já que a melhor maneira de as observar é simplesmente com os olhos, pelo simples facto de poder ver uma grande área do céu de uma só vez.

A história das Líridas remonta a séculos atrás

As Líridas foram registadas pela primeira vez em 687 a.C., segundo a NASA, fazendo desta chuva de meteoros uma das mais antigas registadas.

"Quando as pessoas repararam nisto pela primeira vez, há cerca de 2.700 anos, só o notaram porque viram algo a cair no céu. Mas, nessa altura, não compreenderam o que eram realmente os meteoros - levou muito mais tempo", disse Peter Vereš, astrónomo do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à CNN. "Só no século XIX é que compreendemos que eles vieram realmente do espaço".

Cada chuva de meteoros tem um cometa ‘pai’ do qual provêm os detritos que a compõem. O cometa das Líridas chama-se C/1861 G1 Thatcher, e está a um pouco mais de metade da sua órbita de 415 anos. O cometa está longe da Terra, mas todos os anos é possível observar o seu rasto de detritos.

Devido a perturbações planetárias, aglomerações mais densas de detritos ocorrem a cada 60 anos causadas pela proximidade deste cometa a Júpiter e Saturno, segundo afirma Robert Lunsford, da American Meteor Society. Esta atividade é precisamente aquela que foi registada pela primeira vez há mais de 2.700 anos.

Como ver um meteoro?

As Líridas podem não ser a mais ativa das chuvas de meteoros anuais, mas em comparação com as centenas de outras chuvas que os cientistas descobriram utilizando equipamento profissional, pode oferecer alguns meteoros por hora suficientemente brilhantes para que um observador casual possa ver.

Mais chuvas de meteoros a chegar

Se perder a oportunidade de ver a chuva Líridas, há muitas mais oportunidades de observar meteoros.

Aqui estão as restantes chuvas de meteoros de 2023 e as suas datas de pico:

- Eta Aquariids: 5-6 de Maio

- Aquários do Delta Sul: 30-31 de Julho

- Capricornídeos Alfa: 30-31 de Julho

- Perseídeas: 12-13 de Agosto

- Orionídeas: 20-21 de Outubro

- Taurídeas do Sul: 4-5 de Novembro

- Taurídeos do Norte: 11-12 de Novembro

- Leónidas: 17-18 de Novembro

- Geminídeos: 13-14 de Dezembro

- Ursídeas: 21-22 de Dezembro