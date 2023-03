As fortes chuvas dos últimos dias no Brasil afetaram milhares de pessoas em pelo menos cinco estados da Amazónia brasileira, na região norte do país, noticiaram no sábado os meios de comunicação social locais.

As fortes chuvas atingiram os estados do Tocantins, Rondónia, Amazonas, Pará e Acre, sendo este último o mais atingido de todos, com mais de 2.500 pessoas retiradas de suas casas na capital regional, Rio Branco, de acordo com a Defesa Civil.

Entre quinta-feira e sábado, Rio Branco registou mais de 75% de precipitação do que se esperava para todo o mês de março, de acordo com números oficiais.

Rio Branco no Acre, sofre com fortes chuvas, a estrada de acesso ao aeroporto inundou. pic.twitter.com/LGyniYO4Hk — Pedro Devani (@pedrodevani) March 24, 2023

Isto fez com que os rios que atravessam a cidade transbordassem, causando danos em dezenas de bairros. Não existem até ao momento informações de feridos ou pessoas desaparecidas.

Em Marabá, no estado do Pará, outras 1.800 pessoas foram também obrigadas a abandonar as habitações por causa das chuvas, segundo o portal g1 do grupo Globo.

Em Rondônia, os rios inundaram um grupo de aldeias indígenas localizadas na reserva Uru-Eu-Wau-Wau.

Há quinze dias, um deslizamento de terras também provocado por outra tempestade causou oito mortes na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas.

Há menos de um mês outra tempestade na costa do estado de São Paulo que causou pelo menos 65 mortos, 64 deles na cidade de São Sebastião e um em Ubatuba.

Rio Branco, Acre, 24 de Março de 2023. pic.twitter.com/b8HOi3q1Co — João Alencar - Fisioterapeuta 👨🏼‍⚕️ (@fisioalencarr) March 24, 2023