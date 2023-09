Nove distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Nove distritos do continente estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00 de hoje e entre as 09:00 e as 21:00 de sábado.

O IPMA emitiu o mesmo aviso para os distritos do Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Portalegre e Braga devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 00:00 e as 21:00 de sábado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.