Quatro distritos da região Norte sob aviso laranja devido à chuva na quarta-feira

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso laranja a partir do final da manhã de quarta-feira, devido às previsões de chuva forte, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA indica que o aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, prolonga-se entre as 12:00 e as 21:00 de quarta-feira nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga.

Entre as 9:00 e as 12:00, os três distritos da região Norte de Portugal continental estarão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave.

Ainda segundo o IPMA, o distrito de Aveiro estará sob aviso amarelo a partir das 12:00, passado depois para aviso laranja entre as 15:00 e as 21:00 de quarta-feira.

Os distritos de Viseu e Vila Real terão aviso amarelo entre as 12:00 e 21:00, também de quarta-feira, enquanto no distrito de Coimbra o aviso amarelo irá prolongar-se entre as 15:00 e as 21:00.

De acordo com o IPMA, todos estes avisos foram emitidos devido às previsões de “precipitação por vezes forte e persistente”.