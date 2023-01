Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga saíram às 12:00 do aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, passando a aviso amarelo até às 18:00 de domingo, de acordo com a informação disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No distrito do Porto, onde o aviso laranja para a precipitação vigorou das 6:00 às 12:00, houve registo de cheias e ruas alagadas, como aconteceu em Vila Nova de Gaia, onde vários carros acabaram retidos pelas águas.

"O carro parou-me ali e deixou de funcionar. Tive de sair do carro pela janela, eu e os meus cães", conta Isabel que ficou com o carro preso na água numa rotunda em Canidelo, Vila Nova de Gaia, depois de uma forte chuvada.

Há ainda relatos de garagens inundadas em Vila Nova de Gaia depois da forte chuvada ao final da manhã.

Também no centro do Porto, a Estação de Metro de São Bento está fechada porque foi afetada pela enxurrada que se fez sentir na rua das Flores, que está cortada no primeiro quarteirão, como apurou a CNN Portugal no local. A Polícia Municipal cortou ainda a rua Mouzinho da Silveira.

Segundo a informação disponível no site do Metro do Porto, a Linha Amarela tem a circulação interrompida entre as estações da Trindade e de Jardim do Morro, devido a inundação da Estação de S. Bento, não havendo previsão para hora de reabertura.

Apesar de terem passado a aviso amarelo na precipitação, no domingo Braga, Porto e Viana do Castelo voltam a estar sob aviso laranja entre as 6:00 e as 12:00 por causa da precipitação forte.

Ondas até 11 metros

Este domingo, Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar também sob aviso laranja por causa da agitação marítima. Para além destes, juntam-se Coimbra, Leiria e Lisboa, onde também estão previstas "ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir altura máxima até 11 metros". O aviso laranja vai vigorar das 3:00 às 21:00 domingo, passando depois a amarelo.

Haverá também forte agitação marítima na costa ocidental a partir de sábado e durante todo o dia de domingo, com ondas de cinco a seis metros de altura significativa a norte do Cabo da Roca e quatro a cinco metros a sul do mesmo local.

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão também sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 06:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

Também os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real terão aviso amarelo, mas devido à previsão de nevoeiro persistente, que será gelado em alguns locais, até às 21:00 de hoje.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.