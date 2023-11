Vem aí um episódio de chuva forte

A precipitação forte vai regressar esta quarta-feira. Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adianta à CNN Portugal que se prevê um episódio de chuva forte de quarta para quinta-feira, essencialmente no norte e litoral.

Este evento deve-se à passagem sucessiva de frentes vindas do Atlântico. "Será mais vigoroso com precipitação forte e presença de vento, mas não tão gravoso como nas últimas duas semanas", explica o meteorologista.

O clima vai permanecer estável no sul e não há previsões de muitos aguaceiros. "Mantém-se um padrão de pouca precipitação no sul."

O vento vai soprar de fraco a moderado ao longo da semana e, relativamente às temperaturas, o meteorologista destaca subidas e descidas não muito significativas. Para esta segunda-feira a mínima prevista é de 7ºC em Braga e 10ºC em Setúbal. As temperaturas máximas devem situar-se entre os 14ºC em Braga e os 18ºC em Setúbal.

Para terça-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 2ªC em Bragança e os 10ºC em Faro e as temperaturas máximas entre os 11ºC em Bragança e os 19ºC em Setúbal e Faro.

Para quarta-feira a temperatura mínima ronda os 5ºC em Bragança e os 10ºC em Faro e a temperatura máxima deve situar -se entre os 11ºC em Bragança e os 19ºC em Faro.

Para quinta-feira as temperaturas mínimas oscilam entre os 8ºC em Bragança e os 11ºC em Santarém e as máximas entre 13ºC em Bragança e os 19ºC.

Para sexta-feira as temperaturas mínimas vão situar-se entre os 7ºC em Bragança e os 13ºC em Faro e as máximas entre os 19ºC e 20ºC nas regiões do interior.

Para o fim de semana o IPMA prevê mínimas entre os 8ºC e 12ºC no norte e 10ºC e 13ºC nas regiões do interior e máximas entre 15ºC e 18ºC no norte do país e 20ºC/21ºC no centro.