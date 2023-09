Vento, chuva e mar agitado: Dez distritos sob aviso amarelo, duas barras fechadas e cinco condicionadas

Dez distritos do norte e centro do país estão este domingo sob aviso amarelo do IPMA devido à previsão de chuva, mas também de vento e agitação marítima, que obrigou ao encerramento e condicionamento de algumas barras.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão sob aviso amarelo devido à previsão de “períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada”, até ao final do dia e início da noite.

Para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, o mesmo alerta estende-se até às 00:00 de segunda-feira.

Além da previsão de chuva, os distritos do litoral, até Leiria, têm o mesmo alerta do IPMA para a previsão de vento forte, com rajadas que podem ir até aos 80 quilómetros por hora, e de agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, devido ao estado do mar, hoje encontram-se fechadas a toda a navegação, as barras de Vila Praia de Âncora e do Portinho da Ericeira, enquanto outras cinco estão condicionadas.

A barra da Figueira da Foz está fechada a embarcações com comprimento inferior a 11 metros e a de Aveiro está interdita a barcos com comprimento inferior a 15 metros.

Nas barras de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, as embarcações de calado superior a dois metros devem praticar barra apenas no período entre duas horas antes e até duas horas depois da preia-mar.

Relativamente à barra de Esposende, os barcos de calado superior a 0,3 metros devem praticar a barra apenas três horas antes até três horas depois da preia-mar.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas previstas para hoje vão oscilar entre os 14ºC na Guarda e os 25ºC em Beja. As temperaturas mínimas andarão entre os 11ºC, em Viseu e Guarda, e os 23ºC em Setúbal.