Andar de bicicleta pode ser uma excelente maneira de conhecer uma cidade. Não só é fácil chegar a muitos pontos turísticos, como também é óptimo para a sua saúde, a saúde das suas finanças e a saúde do planeta.

No entanto, nem todas as cidades são amigas das bicicletas. A última coisa que se quer é ter umas férias stressantes, a pedalar num emaranhado urbano, onde os veículos dominam totalmente as estradas.

A boa notícia é que algumas cidades finalmente deram a prioridade devida às bicicletas e às políticas de sustentabilidade.

Estas dez cidades mundiais estão entre as melhores para os turistas (e os locais) que gostam de andar de bicicleta.

Antuérpia, Bélgica

Nada como um nativo para mostrar os cantos à casa. Jurga Rubinovaite, fundadora do blog de viagens Full Suitcase, vive em Antuérpia e é uma aficionada do ciclismo.

"O ciclismo é excelente para explorar um novo destino ou para redescobrir um lugar e conhecê-lo melhor", disse à CNN. "Eu tento fazê-lo sempre que tenho oportunidade."

Antuérpia ocupa a terceira posição no último Global Bicycle Cities Index, e Rubinovaite concorda com o ranking.

"Antuérpia tem monumentos históricos, arquitetura moderna, museus de topo, e também é uma ótima cidade para fazer compras e explorar a gastronomia", apontou. "Além disso, é uma cidade relativamente plana, amigável para andar de bicicleta e, a um passo do centro histórico antigo, tem fantásticos espaços verdes."

Esta é uma das suas dicas: "Se tiver pouco tempo, recomendo vivamente andar de bicicleta ao longo do rio até ao bairro de Eilandje, a norte do centro antigo. Aí, pode visitar o Museu MAS, o edifício Port House, o Museu Red Star Line e a Ponte do Parque."

Embora Antuérpia seja um bom destino durante todo o ano, Rubinovaite sugere visitar de abril a outubro, que é quando o tempo é melhor para andar de bicicleta.

Berna, Suíça

É mesmo boa ideia ver esta capital tão bonita de bicicleta. Há rotas desenhadas para vários níveis de preparação física e todas têm interesse turístico.

A rota Cidade de Berna percorre bairros como Kirchenfeld (o bairro dos museus) e tem 15 quilómetros com cerca de 200 metros de mudança de altitude ao longo do percurso.

A UNESCO Tour começa na Cidade Velha de Berna e leva ao Rose Garden, um sítio muito popular para tirar selfies, com uma vista de cortar a respiração. Também passa pela catedral e pela montanha de Gurten, até entrar num cenário mais rural. São 60 quilómetros com um grau de esforço "fácil".

Para quem gosta de emoções fortes, há o trilho de Gurten. É preciso apanhar um funicular até ao topo para depois descer a montanha a grande velocidade.

Em Berna é fácil alugar todo o tipo de bicicletas: eléctricas, de montanha e muitas outras.

Copenhaga, Dinamarca

Os dinamarqueses são conhecidos por levarem a sério a sua cultura ciclista, e as estatísticas confirmam-no. De acordo com o Danish Centre of Cycling Knowledge, cerca de 70% dos dinamarqueses têm bicicleta e cerca de 45% das deslocações na área de Copenhaga são feitas de bicicleta.

A primeira ciclovia da Dinamarca foi construída em Copenhaga em 1892. Hoje, segundo o site VisitDenmark.com, existem 385 quilómetros de ciclovias. Para além disso, é possível partilhar as estradas com automóveis em segurança. Graças a inovações de design urbano, como ruas estreitas e superfícies texturizadas, os carros circulam a pouca velocidade.

Os turistas podem usar a bicicleta como meio de transporte público ou podem escolher algumas das rotas temáticas da cidade.

Para quem gosta de arquitetura, existe um percurso de 22 quilómetros que passa por vários edifícios do inovador arquiteto Bjarke Ingels. A rota Harbour Circle tem 13 quilómetros e tem vários pontos de interesse em redor do Porto de Copenhaga. Também é fácil ir de bicicleta ao famoso Parque Tivoli, mas, uma vez lá, as bicicletas não podem circular dentro do parque.

Clique aqui para uma lista de locais para alugar bicicletas e, depois, clique aqui para conhecer as regras de ciclismo da cidade. A boa notícia para os turistas que não se encontrem em forma é que Copenhaga é quase toda plana.

Leipzig, Alemanha

Várias cidades alemãs reivindicam lugares invejáveis no Global Bicycle Cities Index, e Leipzig, com a sua vida cultural imparável, é uma delas.

A cerca de 185 quilómetros de Berlim, Leipzig foi durante muito tempo a casa do compositor barroco Johann Sebastian Bach. Tem também uma impressionante rede de ciclovias, que tem crescido a grande ritmo.

Em 1990, Leipzig tinha 70 quilómetros de ciclovias. Atualmente, segundo as autoridades da cidade, tem mais de 400 quilómetros. Também se pode andar de bicicleta nos parques da cidade.

É possível ir de bicicleta aos pontos turísticos mais relevantes e estacionar mesmo em frente. Pode-se ir até à Igreja de São Nicolau, um sítio que permite conhecer a história da cidade, desde 1723, quando Bach se mudou para Leipzig, até à queda do muro de Berlim, em 1989. Os amantes de música clássica não vão resistir à tour de três horas que os leva pelos mais importantes locais da história da música na cidade.

A bicicleta versátil, Nextbike, é uma boa escolha tanto para as rotas montanhosas como para as planas.

Melbourne, Austrália

É muito mais divertido apreciar os monumentos, os restaurantes e a beleza de Melbourne de bicicleta.

Melbourne tem mais de 135 quilómetros de ciclovias, tanto para explorar a cidade como a natureza, e há planos para, rapidamente, aumentar a rede.

Não perca o Capital City Trail. São 29 quilómetros só para ciclistas e peões, que circunda o centro da cidade, e ainda atravessa alguns dos subúrbios a norte e a leste.

Passeios à beira da água são perfeitos de bicicleta e Melbourne é uma boa cidade para pedalar junto do rio.

A rota do Rio Maribyrnong tem uma classificação de “fácil/moderada” e passa pelo Flemington Racecourse, um importante hipódromo para corridas de cavalos, bem como pelo Pipemakers Park, uma reserva natural no meio de uma antiga zona industrial. Para quem não estiver demasiado cansado, ainda é possível subir ao miradouro panorâmico da Lily Street.

Também pode escolher a rota principal do Yarra, que oferece 33 quilómetros de vistas do rio Yarra e leva até ao movimentado centro financeiro de Melbourne.

Os capacetes são obrigatórios em Melbourne. Clique aqui para saber mais sobre a aplicação de partilha de bicicletas da cidade e para outras dicas.

Montreal, Canadá

Esta cidade bilingue, situada numa ilha no rio St. Lawrence, rendeu-se completamente às bicicletas.

Desde os anos 1980 que Montreal investe em infraestruturas para bicicletas, criando centenas de quilómetros de ciclovias, de acordo com o grupo de ciclismo urbano Copenhagenize.

Ainda assim, de acordo com a estação pública CBC, a cidade quer continuar a expandir as suas ciclovias e, nos próximos cinco anos, acrescentar mais 200 quilómetros.

Já é possível atravessar de bicicleta seis dos melhores parques de Montreal: o famoso Monte Royal, o Parque Frédéric-Back, Parque Jarry, Parque Jean-Drapeau, Parque Maisonneuve e Île-de-la-Visitation Rio Praires.

Outras opções: a rota do Canal Lachine (cerca de 40 quilómetros, ida e volta) atravessa alguns dos bairros mais na moda em Montreal. O Réseau Express Vélo (REV) permite chegar rapidamente a alguns dos bairros mais movimentados da cidade, sem ficar preso no trânsito.

A maioria das rotas estão abertas durante o inverno rigoroso de Montreal, mas às vezes podem estar parcialmente cortadas por causa da neve. O programa de aluguer de bicicletas BIXI, que abrange toda a cidade, abre na primavera.

São Francisco, Califórnia

A Europa tem das melhores cidades para andar de bicicleta, mas também há algumas nos Estados Unidos que estão preparadas para serem apreciadas de bicicleta, incluindo uma das preferidas dos turistas: São Francisco.

Em maio de 2022, a cidade tinha já 747 quilómetros de rede de ciclovias, 195 quilómetros dos quais protegidos.

A CNN pediu a Nesrine Majzoub, diretor de marketing e comunicação da San Francisco Bicycle Coalition, dicas para andar nesta cidade notoriamente acidentada.

"Felizmente, as nossas ciclovias estão feitas de modo a serem seguras e a terem a menor inclinação possível. Vale a pena consultar as rotas no GPS e no mapa para tentar perceber quais evitam mais colinas", disse Majzoub.

"Por exemplo, quem estiver no centro da cidade e quiser ir para o parque Panhandle e o parque Golden Gate, pode ir pelo 'The Wiggle', um percurso que vai à volta das colinas e que tem muito menos inclinação". Clique aqui para mais sugestões de percursos para bicicletas.

Outra opção: alugar uma bicicleta elétrica. "Pode pedalar tão devagar quanto quiser e desfrutar da cidade", disse Majzoub.

Quando estiver cansado, pode apanhar um autocarro Muni e levar a bicicleta consigo. Veja aqui mais informações sobre transportes públicos.

Se estiver pronto para um desafio memorável, clique aqui para descobrir como atravessar de bicicleta a Ponte Golden Gate.

Estrasburgo, França

As cidades alemãs são conhecidas pela sua cultura de ciclismo, por isso não surpreende que Estrasburgo seja considerada a "Capital Francesa do Ciclismo". Está situada mesmo do outro lado do rio Reno da Alemanha e tem uma forte influência alemã.

Segundo o Turismo de Estrasburgo, a cidade tem uma população metropolitana de cerca de 480.000 pessoas e tem mais ou menos 600 quilómetros de ciclovias. Estima-se que 16% dos trabalhadores utilizem bicicletas para ir trabalhar. E os turistas também podem usufruir da oferta de opções para andar de bicicleta.

Há pelo menos 6.000 bicicletas disponíveis nas estações de serviço, abertas 24 horas por dia, sete dias por semana. Para partilha de bicicletas, sejam bicicletas convencionais, para crianças, tandem ou elétricas, use o Vélhop.

A aplicação de navegação Komoot sugere uma rota de 19,3 quilómetros através do coração de Estrasburgo. A classificação da rota é "fácil" e leva cerca de uma hora. O percurso atravessa o bairro de Petite-France, situado ao longo dos canais da cidade, onde ainda se encontram casas medievais que vai querer fotografar e postar no Instagram.

Estrasburgo é tão conhecida pelo ciclismo que hotéis como o Best Western Plus Monopole Métropole têm site com informação específica e até pessoal dedicado a orientar os hóspedes que querem circular de bicicleta.

Telavive, Israel

A sofisticada cidade de Israel, com a sua arquitetura de estilo Bauhaus, no Mar Mediterrâneo, é um paraíso para os ciclistas.

É plana como Copenhaga, mas muito mais quente e com muito mais sol. E as autoridades locais têm investido em fortalecer a cultura ciclista.

Promovem o uso da bicicleta, realçando, por exemplo, o tempo que se poupa a andar de bicicleta. Da Praça Rabin, a principal praça de Telavive, até ao exuberante Parque HaYarkon Park são sete minutos. Também é fácil e rápido chegar à popular praia de Gordon.

Outro sítio excelente para andar de bicicleta é a avenida Rothschild – cheia de cafés e muita sombra - atravessando os edifícios espelhados da White City.

Uma boa opção para alugar bicicletas por toda a cidade é através da aplicação Tel-O-Fun.

Segundo o Turismo de Israel, os capacetes não são obrigatórios, mas cada vez mais locais os usam.

Utrecht, Países Baixos

Amesterdão é justificadamente famosa pelas bicicletas e é um destino turístico tão procurado que a cidade tem começado a tentar limitar o turismo excessivo. É aí que entra Utrecht, a quarta maior cidade dos Países Baixos.

Utrecht vem em primeiro lugar no Global Bicycle Cities Index. Também tem canais, monumentos históricos, museus, parques, tudo sem as multidões que se encontram em Amesterdão, e tudo ligado por ciclovias.

Segundo dados de 2021, a cidade de 362.000 habitantes tem 420 quilómetros de ciclovias. Também se gaba de ter o maior parque de estacionamento de bicicletas do mundo, na Estação Central, com lugar para 12.500 bicicletas.

É uma cidade onde se pode apreciar o talento holandês para a arquitetura e o design.

A ponte Dafne Schippersbrug liga o centro histórico da cidade ao novo distrito de Leidsche Rijn, ao longo do canal Amsterdam-Rhine, mas não é uma ponte vulgar: dedicada a peões e bicicletas, também tem uma escola primária e um parque.

Clique aqui para informações sobre aluguer de bicicletas.