Revelado o que mais atrai os mosquitos no odor corporal humano

Qualquer pessoa que tenha passado uma noite de verão a espantar mosquitos, ou um dia de verão a coçar picadas de mosquito, concordam: os mosquitos são irritantes. Mas os odores produzidos pelos seres humanos são uma parte importante do que atrai os mosquitos até nós.

Num relatório científico publicado em maio, os cientistas ajudaram a identificar as diferentes substâncias químicas do odor corporal que atraem estes insetos, construindo uma arena para testes do tamanho de um ringue de gelo onde injetaram os odores de diferentes pessoas.

Os mosquitos fazem parte da família das moscas e, na maioria das vezes, alimentam-se de néctar. No entanto, as fêmeas que se preparam para produzir ovos precisam de uma refeição com proteínas extra: sangue.

Na melhor das hipóteses, ser mordido apenas o vai deixar com um inchaço vermelho e com comichão. Mas as picadas de mosquito tornam-se muitas vezes mortais, graças aos parasitas e vírus que os insetos transmitem. Uma das doenças mais perigosas é a malária.

A malária é uma doença transmitida pelo sangue causada por parasitas microscópicos que se instalam nos glóbulos vermelhos. Quando um mosquito pica uma pessoa infetada com malária, suga o parasita juntamente com o sangue. Depois de se desenvolver no estômago do mosquito, o parasita "migra para as glândulas salivares e depois é cuspido de volta para a pele de outro hospedeiro humano quando o mosquito se alimenta de sangue novamente", diz Conor McMeniman, professor assistente de microbiologia molecular e imunologia na Escola Johns Hopkins Bloomberg de Saúde Pública e no Instituto de Investigação da Malária Johns Hopkins, em Baltimore.

A malária foi erradicada dos Estados Unidos no século passado graças às redes nas janelas, ao ar condicionado e às melhorias nos sistemas de drenagem onde as larvas aquáticas dos mosquitos podem crescer, mas a doença continua a ser um perigo para uma grande parte do mundo.

"A malária continua a ser responsável por mais de 600 000 mortes por ano, sobretudo em crianças com menos de 5 anos e também em mulheres grávidas", afirma McMeniman, autor sénior do novo estudo publicado na revista Current Biology.

"Inflige muito sofrimento em todo o mundo e parte da motivação para este estudo foi tentar compreender realmente como é que os mosquitos que transmitem a malária estão a encontrar os seres humanos."

McMeniman, juntamente com os investigadores de pós-doutoramento da Bloomberg e os primeiros autores do estudo, Diego Giraldo e Stephanie Rankin-Turner, concentraram-se no Anopheles gambiae, uma espécie de mosquito que se encontra na África subsariana. Fizeram uma parceria com o Fundo de Investigação Macha da Zâmbia, liderado pelo diretor científico Edgar Simulundu.

"Estávamos realmente motivados para tentar desenvolver um sistema que nos permitisse estudar o comportamento do mosquito africano da malária num habitat naturalista, que refletisse o seu habitat nativo em África", diz McMeniman. Os investigadores também queriam comparar as preferências olfativas dos mosquitos com as de diferentes seres humanos, observar a capacidade dos insetos para localizar odores a distâncias de 20 metros e estudá-los durante as suas horas de maior atividade, entre as 22 horas e as 2 horas da manhã.

Os investigadores construíram uma arena para testes do tamanho de um ringue de gelo para tentar perceber o que atrai os mosquitos que transmitem a malária. Foto: Julien Adam

Para preencher todos estes requisitos, criaram uma instalação protegida do tamanho de um ringue de patinagem. No perímetro do recinto, havia seis tendas monitorizadas onde os participantes do estudo dormiam. O ar das tendas, que transportava o hálito e os odores corporais únicos dos participantes, era bombeado através de longos tubos para a instalação principal, para almofadas absorventes, aquecidas e com dióxido de carbono para imitar um ser humano a dormir.

Centenas de mosquitos na instalação principal de 20 por 20 metros foram então tratados com um buffet de odores dos indivíduos adormecidos. Câmaras de infravermelhos seguiram o movimento dos mosquitos para as diferentes amostras. (Os mosquitos utilizados no estudo não estavam infetados com malária e não podiam chegar aos seres humanos adormecidos).

Os investigadores descobriram o que muitos dos que já estiveram num piquenique podem atestar: algumas pessoas atraem mais mosquitos do que outras. Além disso, as análises químicas do ar das tendas revelaram as substâncias causadoras de odores que estavam por detrás da atração dos mosquitos, ou da falta dela.

Os mosquitos foram mais atraídos pelos ácidos carboxílicos transportados pelo ar, incluindo o ácido butírico, um composto presente em queijos "malcheirosos" como o Limburger. Estes ácidos carboxílicos são produzidos por bactérias na pele humana e tendem a não ser percetíveis para nós.

Enquanto os ácidos carboxílicos atraíam os mosquitos, os insetos pareciam ser dissuadidos por outro químico chamado eucaliptol, que está presente nas plantas. Os investigadores suspeitaram que uma amostra com uma concentração elevada de eucaliptol poderia estar relacionada com a dieta de um dos participantes.

Simulundu diz que encontrar uma correlação entre os químicos presentes no odor corporal de diferentes pessoas e a atração dos mosquitos por esses odores é "muito interessante e excitante".

"Esta descoberta abre abordagens para o desenvolvimento de iscos ou repelentes que podem ser utilizados em armadilhas para perturbar o comportamento de procura de hospedeiros por parte dos mosquitos, controlando assim os vetores da malária em regiões onde a doença é endémica", afirma Simulundu, coautor do estudo.

Leslie Vosshall, neurobióloga, vice-presidente e diretora científica do Instituto Médico Howard Hughes, que não esteve envolvida no estudo, mostrou-se igualmente entusiasmada. "Penso que se trata de um estudo muito interessante", afirma. "É a primeira vez que uma experiência deste tipo é feita a esta escala fora do laboratório."

Vosshall investiga outra espécie de mosquito que propaga a dengue, o Zika e o Chikungunya. Num estudo publicado no ano passado na revista Cell, ela e os seus colegas descobriram que esta espécie de mosquito também procura o odor dos ácidos carboxílicos produzidos por bactérias na pele humana. O facto de estas duas espécies diferentes responderem a estímulos químicos semelhantes é positivo, disse, porque pode facilitar a criação de repelentes ou armadilhas para os mosquitos em geral.

A investigação pode não ter implicações imediatas para evitar picadas de insetos no seu próximo churrasco. (Vosshall diz que mesmo que se esfregue com sabão sem perfume não se livra dos aromas naturais que atraem os mosquitos). No entanto, a investigadora salientou que o novo estudo "dá-nos algumas pistas muito boas sobre o que os mosquitos estão a usar para nos caçar, e compreender o que é isso é essencial para darmos os próximos passos".