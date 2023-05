Cientistas chineses conseguem que macaco controle braço mecânico em experiência inovadora

Um grupo de cientistas chineses realizou a primeira experiência de interface cérebro-computador em primatas não humanos, ao conseguir que um macaco controlasse um braço mecânico.

A experiência foi realizada na quinta-feira em Pequim, por uma equipa liderada pelo professor Duan Feng, da Universidade de Nankai, em colaboração com o Hospital Geral do Exército Popular de Libertação da China e a Shanghai HeartCare Medical Technology, uma empresa dedicada ao desenvolvimento de dispositivos médicos neurologia, informou hoje a agência estatal de notícias Xinhua.

Os investigadores implantaram um aparelho para registar as ondas cerebrais geradas pela atividade das células nervosas, por meio de elétrodos, na parede cerebrovascular de um macaco através de uma cirurgia minimamente invasiva.

Utilizando sinais de eletroencefalograma (EEG) extraídos do cérebro do macaco, conseguiram fazer com que o macaco controlasse ativamente um braço mecânico.

De acordo com o Professor Duan, esta experiência representa um avanço na investigação das ciências do cérebro e nas tecnologias chinesas de sinais EEG, que passaram de passivos a ativos. Por outro lado, representa também inovações na recolha de EEG nos vasos sanguíneos e na identificação deste processo de forma interventiva.