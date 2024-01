Cimpor diz que AdC dá aval à compra da empresa pela Taiwan Cement Corporation

A Cimpor anunciou esta sexta-feira que a Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma decisão de "não oposição" na operação de aquisição da empresa pela Taiwan Cement Europe Holdings B.V., subsidiária da Taiwan Cement Corporation (TCC).

“A Autoridade da Concorrência portuguesa comunicou a decisão de não oposição da compra da Cimpor pela Taiwan Cement Corporation”, afirmou a cimenteira em comunicado.

No documento, a Cimpor regista que a comunicação do regulador “surge na sequência da aprvação pela Autoridade da Concorrência turca, em 18 de janeiro de 2024” e que após a conclusão dos processos, a Cimpor Portugal Holdings “passa a ser detida a 100% pela TCC”.

De igual forma, a cimenteira regista que o processo “tem decorrido nos ‘timings’ [prazos] esperados pelas duas partes, com algumas decisões a serem confirmadas, nomeadamente a posição das autoridades da concorrência de Taiwan e da China”.

A AdC tinha anunciado que recebeu, em 22 de dezembro do ano passado, a notificação de uma operação de concentração de empresas que consistia na aquisição pela Taiwan Cement Europe Holdings do controlo exclusivo da Cimpor Portugal Holdings.

Na ocasião, a AdC tinha assinalado que o grupo TCC "não detém, direta ou indiretamente, qualquer participação em empresas que atuem em Portugal nos mesmos mercados em que atua a Cimpor” e que “opera em Portugal através da Atlante Infra Portugal, S.A., anteriormente denominada por Kilometer Low Cost, S.A., na atividade de carregamento de veículos elétricos”.

Como a Lusa noticiou em novembro, a turca Oyak vendeu 60% da Cimpor à TCC por 480 milhões de euros, sendo que após a concretização do acordo, a Cimpor Portugal Holdings passará a ser detida a 100% pela TCC.

De acordo com a Cimpor, "esta decisão tem como base o compromisso da empresa taiwanesa - agora, em conjunto com a Cimpor -, em continuar a expandir uma estratégia de sustentabilidade a nível global, através do aumento do investimento no cimento de baixo carbono em continentes como a Europa, a Ásia e a África".

Na mesma nota, em novembro, a cimenteira realçou que o acordo "pretende reforçar a produção de excelência levada a cabo pela Cimpor e ainda valorizar os seus recursos humanos, nomeadamente da área da engenharia".

Agora, a Cimpor voltou a insistir que “não existirão alterações na estrutura de gestão de liderança e os colaboradores continuarão a fazer parte do caminho de crescimento da empresa no mercado português e internacional”.

A Cimpor assinou em 2018 um contrato com o Oyak (Ordu Yardımlaşma Kurumu) para a venda de todos os ativos que compunham a Unidade de Negócio de Portugal e Cabo Verde da cimenteira.