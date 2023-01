A atriz e cantora brasileira Cindy Mendes morreu esta segunda-feira aos 34 anos. A notícia foi avançada pelo ex-marido, Marco Rossi, em declarações ao “Gshow” da Globo. Segundo a imprensa brasileira, a atriz tinha sido internada na semana passada, devido a uma pneumonia.

Cindy Mendes ficou conhecida pelo papel em “Antonia”, filme de 2006 sobre um grupo de hip-hop feminino. No filme, interpretou a personagem de Lena, que viria a replicar na adaptação para televisão do filme.

As colegas de elenco, Negra Li, Quelynah e Leilah Moreno, já lamentaram a sua morte através das redes sociais. "A sua rima, a sua voz, a sua interpretação está eternizada no cinema e no nosso coração”, escreveu Leilah Moreno.