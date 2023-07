"Rica cinematografia deste pequeno país com uma história complicada". Portugal em destaque em festival de cinema na Polónia

João Canijo vence prémio de melhor realizador no Festival de Cinema Internacional do Uruguai

Portugal é o país em destaque na 23.ª edição do festival internacional de cinema New Horizons, que começa na quinta-feira em Wroclaw, na Polónia.

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival polaco, “vinte títulos, da rica cinematografia deste pequeno país com uma história complicada, integram a secção Foco em Portugal do 23.º New Horizons”.

A curadora da secção, Agnieszka Szeffel, escolheu filmes que vão “do neorrealismo dos anos 1960 à época contemporânea”.

“Do Cinema Novo ao novo cinema português com chancela da Terratreme e da Kintop, de mestres como Manoel de Oliveira, Fernando Lopes, António Reis e Manuel Mozos a experimentalistas independentes como Paulo Abreu, João Pedro Rodrigues e André Gil Mata, os portugueses, fixados no passado, abordam a mitologia do cinema de forma extravagante”, lê-se no site.

O Foco em Portugal inclui também filmes de Manuela Serra, Luísa Homem, Mariana Calo, Francisco Queimadela e Susana de Sousa Dias, entre outros.

O 23.º festival internacional de cinema New Horizons decorre até 30 de julho.