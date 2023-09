Morreu David McCallum, ator de “O Agente da U.N.C.L.E.” e NCIS

David McCallum morreu esta segunda-feira, em Nova Iorque. Ator escocês ficou conhecido pelas sérias policiais “O Agente da U.N.C.L.E.”, transmitida nos anos 60, e NCIS, criada 40 anos mais tarde. Tinha 90 anos.

De acordo com um comunicado divulgado pela CBS, McCallum morreu rodeado pela família no New York Presbyterian Hospital.

“David era um ator talentoso e amado por muitos em todo o mundo. Teve uma vida incrível e o seu legado viverá para sempre através da sua família e das incontáveis horas filmes e séries que nunca desaparecerão”, pode ler-se no comunicado.

O ator nascido na Escócia fez parte de vários elencos como dos filmes “A Tragédia do Titanic (A Night to Remember)”, “A Grande Evasão (The Great Escape), “A Maior História de Todos os Tempos (The Greatest Story Ever Told)”, mas foi nas séries “O Agente da U.N.C.L.E.” e NCIS que teve maior destaque.

Peter McCallum, filho do ator, lembra David como “o pai mais bondoso, divertido, paciente e amoroso”. “Era um verdadeiro renascentista, fascinado pela ciência e pela cultura, que eram as suas duas grandes paixões intelectuais”, referiu Peter.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de David McCallum e privilegiados pelo fato de a CBS ter sido a sua casa por tantos anos. David era um ator talentoso e amado por muitos em todo o mundo. Teve uma vida incrível e o seu legado viverá para sempre através da sua família e das incontáveis horas filmes e séries que nunca desaparecerão. Vamos sentir falta do seu calor e senso de humor cativante que iluminava qualquer sala ou palco em que pisava, bem como das histórias brilhantes que frequentemente contava de uma vida bem vivida. Os nossos corações estão com a sua esposa Katherine e toda a sua família, e todos aqueles que conheceram e amaram David”, pode ler-se na publicação da CBS.